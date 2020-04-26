Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri İhtiyaç sahiplerine iftarlık dağıtılıyor

İhtiyaç sahiplerine iftarlık dağıtılıyor

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
İhtiyaç sahiplerine iftarlık dağıtılıyor
İZMIR Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk günüyle birlikte iftarlık dağıtmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Gücü olan vatandaşlarımızın, ihtiyacı olan vatandaşlarımız için iftar sofrası kurmasını bekliyoruz. İki kişilik iftar menüleri hazırladık. Böylece 50 tane sipariş veriyorsanız, 100 kişi için iftar sofrası kurmuş oluyorsunuz. Ramazan ayı da böylece bereketi ile gelmiş olur ve büyür diye düşünüyoruz. O nedenle tüm İzmirlileri ihtiyaç sahibi vatandaşlar için iftar sofrası kurmaya davet ediyoruz" dedi. Ramazan boyunca 11 ilçede günde 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtılması planlıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İhtiyaç sahiplerine iftarlık dağıtılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA