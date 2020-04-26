İhtiyaç sahiplerine iftarlık dağıtılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk günüyle birlikte iftarlık dağıtmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Gücü olan vatandaşlarımızın, ihtiyacı olan vatandaşlarımız için iftar sofrası kurmasını bekliyoruz. İki kişilik iftar menüleri hazırladık. Böylece 50 tane sipariş veriyorsanız, 100 kişi için iftar sofrası kurmuş oluyorsunuz. Ramazan ayı da böylece bereketi ile gelmiş olur ve büyür diye düşünüyoruz. O nedenle tüm İzmirlileri ihtiyaç sahibi vatandaşlar için iftar sofrası kurmaya davet ediyoruz" dedi. Ramazan boyunca 11 ilçede günde 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtılması planlıyor.