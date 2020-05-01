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Bergama’ya adım adım mıllet bahçesı

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Bergama’ya adım adım mıllet bahçesı
BERGAMA'NIN vizyon projesi Millet Bahçesi için katılımcı belediyecilik ruhu ile hareket eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, fikir alışverişinde bulunmak üzere ikinci toplantısını oda başkanlarıyla gerçekleştirdi. Başkan Koştu, Millet Bahçesi projesini oluştururken en ideali için şehrin taleplerine kulak vererek hareket edeceklerinin altını çizdi. Kendisinin de bir esnaf çocuğu olarak esnaflığın ne denli zor olduğunu bilerek büyüdüğünü söyleyen Başkan Koştu, "Projemizde esnaflarımızı asla mağdur etmeyecek akılcı bir çözüm bulmak için çalışıyoruz. Devam edeceğimiz bu toplantılarımız, vatandaşlarımızla yapacağımız anket çalışması ardından ilçemizin bütününün üzerinde hem fikir olduğu akılcı, kentimizin ihtiyaçlarına cevap verecek, otoparkı olan en ideal Millet Bahçesi'ni Bergama'ya kazandıracağız" dedi.
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Bergama’ya adım adım mıllet bahçesı
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