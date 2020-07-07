Küner’de vaka sayıları artıyor

İzmir'de koronavirüs vaka sayısının bir süredir artış gösterdiği Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde vaka sayılarında artış yaşanıyor. Yaklaşık 2 bin 600 nüfuslu köyde vaka artış oranının aniden yükselmesi nedeniyle alınan karar doğrultusunda köyde ikamet etmeyenlerin Küner'e girişine izin verilmezken, köylülerin giriş ve çıkışları ise ateş ölçümü yapıldıktan sonra gerçekleştiriliyor. Ancak tüm tedbirlere rağmen köyde koronavirüs vaka sayısı 78'e çıktı. Küner'de Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybeden vatandaşların sayısı ise 5'e yükseldi.Korona virüs vakalarının artış göstermesinin ardından bölgeye gelen Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri tarafından tüm köylülere Kovid-19 testi yapıldığını ifade eden Küner Mahalle Muhtarı Harun İbiş Aydın, "9 Eylül Hastanesi'nde koronavirüsten dolayı tedavi gören 70 yaşındaki D.A.'nın hayatını kaybetmesiyle, koronavirüsten dolayı mahallemizde ölü sayısı 5'e yükseldi. Vaka sayımız ise 78 kişi olurken, son yapılan testler ile yeni vaka sayımız bulunmaktadır. Ayrıca, hastanelerden taburcu olan kişi sayısı 20'yi geçerken, yine hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımızın ise hızlı bir iyileşme süreci bulunmaktadır" dedi.Öte yandan Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesi'nde de Küner'e benzer koronavirüs senaryosu yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde cenaze namazının ardından eşini kaybeden yaşlı adama yapılan korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan filyasyon çalışmalarında pozitif vaka ile temaslı kişilerin karantinaya alındığı Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesi'ne giriş ve çıkışlar jandarma kontrolünde sağlanıyor.