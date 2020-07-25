Üretıcıye çıfte bayram

Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli'deki 14 Bin 690 süt üreticisine aktarılacak olan 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart dönemi çiğ süt destekleme ödemesinin üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını müjdeledi. Milletvekili Şahin Tin, çiğ süt üretimi gerçekleştiren üreticilerin TC kimlik numaralarına bakılmaksızın tamamının hesabına tek seferde ödemenin yapılacağını duyurdu. Şahin Tin, "Tarım, Gıda ve Hayvancılık sektöründe dünyaya örnek teşkil eden önemli bir konumdayız. Ülkemizin bu konumunu daha üst noktalara taşımak için bize düşen, sorumluluğumuzu yerine getirmek ve Denizlili üreticilerimizi desteklemeyi sürdürmek" dedi. Milletvekili Türkiye hemen her alanda hızla gelişip büyürken Denizli'nin de bu büyüme hızına ayak uydurduğunu söyleyen Tin, "Yoğun efor sergileyerek anasının ak sütü gibi helal lokma peşinde koşan üreticilerimize destek olmak da bizim boynumuzun borcudur. Şehrimizin her köşesinde süt üretimiyle iştigal eden toplam 14 bin 690 üreticimizin yaklaşık 120 milyon 94 bin 807 litre sütü için toplamda 15 milyon 772 bin 33 TL destek ödemesi hesaplarına bugün aktarılıyor. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.