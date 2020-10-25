Lebip Timor: Altınordu 3 puanı kaçırdı

İlk 6 haftayı 4 galibiyetle kapatan İzmir ekibi, İstanbul'da Ümraniyespor karşısındaile öne geçti. Galibiyete çok yaklaşan konuk ekip, 75'te Ercan'a engel olamayınca haftayıAdım adım zirveyeÜMRANIYE deplasmanına, hafta arası kazandığı Altay maçının morali ile giden Altınordu, oyuna baskılı başlayan Ümraniyespor karşısında genelde kendi yarı alanında kalıp, hızlı çıkışlarla pozisyon arayan taraf idi. Ev sahibi ekip ise sağlı, sollu ataklarla rakibinin üzerine gidiyor ama ceza alanına yaptıkları tüm ortaları da Altınordu defansı topluyordu. Altınordu, hiç beklemediği bir anda,DEVRE sonuna kadar da yediği baskıya rağmen kalesini iyi savunan Altınordu, soyunma odasına önde gidiyordu. İkinci yarıya iki değişiklikle başlayan ve skoru dengelemek için risk almaya başlayan Ümraniyespor karşısında Altınordu, ender bulduğu ataklarda net fırsatlar bulsa da skoru perçinleyecek ikinci golü atamayınca, 75'te skorun dengelenmesine engel olamıyordu. Son çeyreğe girilirken iki takımın da skoru bozma çabaları ile top iki kale arasında mekik dokuyordu adeta. Ümraniyespor'un direkten dönen bir topu, Altınordu'lu gençlerin müthiş mücadelesi, oyunun son dakikalarına kalite getirirken, eşitlik bozulmuyor. Öne geçtiği maçta belki 2 puan kaybı vardı ama altın değerindeki bu bir puan ile de zirve yürüyüşü sürdürdü.