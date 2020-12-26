Takım elbıse yerıne eşofman ıhracatı

-19 salgını nedeniyle evlerinde daha çok vakit geçiren tüketiciler, hazır giyimde takım elbise gibi iş giysileri yerine eşofman gibi ev giyim ürünlerine yöneldi. Bu durum Türkiye'nin hazır giyim ihracatına da yansıdı. Bu dönemde Türkiye'nin takım elbise, pantolon, ceket gibi ürünlerde dış satımı 1.7 milyar dolardan 1.3 milyar dolara geriledi ama eşofman, sweatshirt ihracatındaki artışla neredeyse geçen yılın ihracat rakamları yakalandı. Sektörün bu yıl ihracatta beklenenden daha iyi bir performans sergilediğini ve geçen yılın rakamlarına yaklaşıldığını söyleyen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Pandeminin etkisiyle takım elbise ceket ve pantalon talebinde düşüş yaşanıyor. Ancak rahat günlük kıyafetlere ise ilgi artıyor. Kendimizi dijitalleşme adına geliştirmemiz gerekiyor. Bu yönde iyi yatırımlar yapılırsa 2021'de iç piyasa da toparlanacaktır" dedi.