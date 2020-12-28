Uykuda yakalandılar

Yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile 2 maçını kazanan Yukatel Denizlispor dün ilk yarı bittiğinde soyunma odasına 2-0 yenik gidiyordu. Belli ki ayakları yerden kesilmiş, Ankaragücü'nü de' görmüşlerdi. İlk 45 dakikanın kısa özeti şöyle idi: Çok adamla kapanan, topu kazandığında hızla hücuma çıkan Ankaragücü, orta alanda rakibinin pas yapmasına da izin vermediği gibi kalesinde de tek pozisyon vermemiş ve iki golle de tabelayı değiştirmişti. Denizlispor'un yediği ilk golde kaleci,derken topun filelerden çıkarmak zorunda kalmış, ikinci golde de 6 kişilik defans uykuda yakalanmıştı. İkinci yarı ile birlikte Ankaragücü iyice geriye yaslanıyor, Denizlispor ise kalabalık defansı açmakta zorlanıyordu. 69'da oyuna giren, 80'de golü atan Recep Niyaz takımı ateşlemişti ama son 10 dakikada orta sahasını da ceza alanı önüne çeken Ankaragücü 10 kişi ile kalesini savunuyordu.sonuç vermeyince 3 puan hedeflediği maçtan yenik ayrılıyordu Denizlispor. Beklemedikleri bu yenilgi ve özellikle ilk yarıda oynadıkları oyun ile yüzleşmeleri gerekiyor. İki maç kazanmakla lig bitmiyor.