Menemen’in kaderi kura ile belirlenecek

31 Mart 2019'da göreve gelen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un, "zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik" iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevden alınması sonrası, Belediye Meclisi'nde Başkanvekilliği için seçim yapıldı. Meclis üyelerinin oy kullandığı seçimde ilk 2 turda çoğunluk sağlanmazken, 3. ve 4. turlarda oylar eşit çıkınca kura çekimi gerçekleştirildi. Kurada CHP'nin adayı çıkarken, kura çekiminde usul hatası yapıldığı gerekçesi ile AK Parti yargıya taşıdı. Mahkeme ise kura çekimini iptal ederken, CHP kanadı karara itiraz etti. İzmir Valiliği mahkemenin verdiği karara uyarak, Başkanvekilliği seçimini, 4 Ocak günü yapılmasına karar verdi.CHP'lerin, mahkeme kararına yaptığı itirazlara AK Parti kanadı cevap verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Menemen'de milyonlarca liralık yolsuzluklara itiraz etmeyip halı altına süpürmeye çalışanlar şimdi de mahkemenin verdiği kararı itibarsızlaştırmaya çalışanların konuşacak yüzlerinin olması hayret verici!" dedi. AK Parti Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Her seçim döneminde, 'kul hakkı', 'adalet', 'şeffaflık' gibi söylemlerle milletten oy isteyen CHP, ele geçirdiği belediyelerde her türlü melaneti yapmaktan geri kalmıyor. Son örneği Menemen Belediyesi oldu" ifadelerini kullanırken, AK Parti Milletvekili Cemal Bekle ise, "Usulsüzlüğü yapan CHP, yolsuzluk yapan CHP, hesap soran CHP... Bu ne perhiz ne lahana turşusu..." paylaşımını yaptı. AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Baş yapıtı yalan olan CHP, içerisindeki taciz, tecavüz ve usulsüzlükleri örtbas etmek için yeni bir tezgah peşinde. İzmir'de Menemen halkının hakkını gasp edip, üste çıkmanıza asla müsaade etmeyeceğiz" derken, milletvekili Necip Nasır da, "Menemen'in hakkını yiyip, hak peşine düşüyor gibi yapanlar, önce aynaya bakacak!" dedi. AK Parti li milletvekilleri Yaşar Kırkpınar ve Alpay Özalan da tepki gösterdi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de, "Hem yolsuzluğun, hukuksuzluğun altına imza atacaksınız hem de kalkıp adaleti sorgulayacaksınız! CHP, Menemen'de olanlardan utanması gerekirken, hukukun üstünlüğüne dil uzatıyor!" diye tepki gösterdi.