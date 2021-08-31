195 binden fazla boş kontenjan

Milyonlarca adayın heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları dün açıklandı. Sonuçlara, ÖSYM'nin "http://sonuc.osym.gov. tr" internet sitesinden ulaşılabiliyor. Yerleşen adaylar için üniversite kayıt tarihleri 6-10 Eylül, elektronik kayıtlar 4-8 Eylül olarak açıklandı. Üniversitelerdeki toplam 1 milyon 10 bin 669 kontenjanın 815 bin 365'i doldu. Şu an 195 bin 304 kontenjanlık bir boşluk var. Bunun 120 bin 167'si 4 yıllık lisans programları, 75 bin 137'si ise 2 yıllık önlisanslar. Boş kontenjanların 147 bini devlet
üniversitelerinde yer alıyor.
İKİ EK YERLEŞTİRME DÖNEMİ
Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu yıl iki ek yerleştirme dönemi olacak. 1'inci ek yerleştirmeye TYT
puanı en az 150, AYT
ya da YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci ek yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için bu yıla özel ikinci ek yerleştirme yapılacak. Bu aşamada da TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık önlisans, AYT ya da YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
YARISI İLK 3 TERCİHİNDE
YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85.80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adayların yüzde 52.02'si ilk 3 tercihinden birine girdi. Adayların yüzde 27.52'si 1'inci tercihine, yüzde 14.41'i 2'nci tercihine, yüzde 10.09'u 3'üncü tercihine yerleşti.
GEÇİCİ KAYIT
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan, ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları gerçekleştirilecek. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek.