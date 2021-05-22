Meslek liselerinden üretime büyük katkı!

Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi usta öğretici ve öğrencilerinin sunduğu mesleki ve sosyal hizmet büyük övgü topladı.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yapılan sözleşme ile bu yılın başından itibaren malzeme dâhil yemek hazırlama, pişirme, dağıtım ve sonrası hizmet alımı faaliyetine başlandı.

Hastanenin yemek üretimi Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mutfağında başlandı ve sonrasında hastaneye ait mutfak eksikleri giderilerek üretime hastane mutfağında devam edildi. Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yaptığı 4 milyon 619 bin liralık üretimle Türkiye birincisi konumunda.

İSTİHDAM SÜRECİ

Yemek hizmeti için gerekli izinler ve olurlar alınarak 30 usta öğretici, 10 öğrenci ve 14 çıraktan oluşan profesyonel bir ekip oluşturuldu. Usta öğreticilerin büyük çoğunluğu okulun mezunlarından seçildi.

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bahçelievler ve Küçükçekmece'deki mesleki ve teknik liseleri ile çıraklık eğitim merkezlerinden stajyer öğrenci ve çırak istihdam ediliyor.

Gençler sektöre çok daha donanımlı bir şekilde hazırlanıyor. Böylece hem mezunlara hem iş imkânı hem de öğrencilerin uygulamalı eğitim almaları sağlanıyor. Yaklaşık 3 bin kişiye hizmet veren yemekhanede sabah kahvaltısı, yatan hasta ara öğünleri, öğle ve akşam yemekleri ve gece kahvaltısı olmak üzere 24 saat kesintisiz üretim ve servis hizmeti sunuluyor. Yemeğin pişirilmesi, personele sunulması, hasta katlarına çıkarılıp dağıtılması sürecinin tamamı okulun DÖSE işletmesine ait personel ile sağlanıyor.

Hastane yetkilileri, çalışanları, hastalar ve refakatçiler de bu sistemden memnuniyetlerini "altı aydır rüyada gibiyiz" sözleriyle ifade ettiler.

MESLEKİ EĞİTİMİN KALİTESİ ARTIYOR

Bu çerçevede Millî Eğitim Bakan Yardımcı Mahmut Özer; Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ni ziyaret etti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Serkan Gür ile Levent Özil ve Küçükçekmece İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Gözüdok Mahmut Özer'e eşlik etti.



Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle sürdürülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Bu çerçevede Hastane Kalite Yönetim Birimi sorumlusu Serap Akgül'le okulun hizmet kalitesi ve ortam iyileştirmesi çerçevesinde konuşuldu.

Millî Eğitim Bakan Yardımcı Mahmut Özer, hastanede personel, hasta ve refakatçiler dâhil tüm birimlere yemek hizmeti verilmesinin öğrencilerimizin işletmelerde kendilerini kanıtlaması bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Mahmut Özer şunları söyledi:

"Devlet üretirse özel sektör daha iyisini ve kalitelisini yapmak zorunda.. Devlet üretmezse özel sektörün kalitesinin ne olduğunu bilmemeye mahkûm olacağız. Bizim amacımız kâr etmek değil. Biz bu işi yapıyoruz. Önemli olan öğrencilerimizin üreterek öğrenmesini sağlayabilmek onların üretime katkı sağlaması… Yetenekleri ile birlikte iş dünyasında itibarlarını sağlamak bu arada da kamunun ihtiyacını kaliteli bir şekilde karşılamak."



Mesleki eğitimin kalitesini arttırmak için yatırımlar yapıldığını belirten Özer, okul ile sektör arasında kurulan iş birliklerini çok önemsediklerini vurguladı. Böylesi bir iş birliğinin gerçekleşmesi için büyük emek veren herkese teşekkür etti.