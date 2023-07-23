43 yıllık birikimin okulu: UFÜ

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) 2015 yılında KKTC'nin Girne şehrinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlasa da oldukça köklü bir geçmişe sahip. Final, 43 yıllık deneyimiyle anaokulundan üniversite eğitimine kadar her yaşta öğrenciye 550 kurumunda, Türkiye, Azerbaycan ve Kıbrıs'ta hizmet veriyor. Üniversitenin diğer kurucu ortağı da KKTC'de turizm alanında yatırımlar yapan en büyük kurumlarından biri olan DMG-Akgünler Grup. UFÜ kısa zaman önce kurulmuş olmasına rağmen arkasında Final Eğitim Kurumları'nın ve DMG-Akgünler Grubu'nun deneyim ve başarısı bulunuyor.Öğrencilerine ulusal ve uluslararası alanda tanınmış akademisyenler ile kaliteli bir eğitim fırsatı sunan UFÜ öğrencilerine iş dünyasıyla iç içe olabileceği kariyer ve beceri odaklı yoğun eğitim ve uygulama içeren bir öğrenim süreci sunuyor. Birçok programın müfredatında zorunlu staj bulunuyor. Sadece teorik bilgilerle donatılmış değil, öğrenilen teorik bilgileri pratikte kullanmaya hazır mezunlar yetiştiriyor.Uluslararası Final Üniversitesi'nin sağladığı en büyük ayrıcalıklardan biri mezunlarına sunduğu iş garantisi ve önceliği. Öğrencilere noter onaylı iş garanti belgeleri ders başlangıç tarihinden hemen sonra veriliyor. İngilizce, Türkçe ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri ile Antrenörlük, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğinden mezun olan öğrenciler, Türkiye'nin 600'ü aşkın noktasındaki Final Eğitim Kurumları'nda hemen işe başlayabiliyor. Ayrıca Psikoloji, Özel Eğitim Öğretmenliği, Gastronomi, Turizm İşletmeciliği ile Aşçılık bölümlerinden mezun olan öğrencilere de işe alımlarda öncelik tanınıyor. UFÜ, yüzde 100 ve yüzde 50 burslu bölümleri tercih ederek bu tercihlerine yerleştirilen öğrencilere karşılıksız burs veriyor. Bu burslar akademik başarıdan bağımsız olarak öğretim süreci boyunca kesintisiz devam ediyor. ÖSYM bursu dışında akademik başarı bursları, tercih bursları, Final bursu, kardeş indirimi, öğretmen indirimi, TSK ve güvenlik mensubu indirimi ile engelli bursları da öğrencilere sağlanan imkânlardan.