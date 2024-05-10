Ahenk Eş Anlamlısı Nedir? Ahenk Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eski Türkçe karşılaştığımız metinlerde de günümüz Türkçesinde yazılan metinlerde de sıklıkla kullanılan bir kelime olan ahenk kelimesi eş anlamlıları ile de kullanılmaktadır. Günlük hayatta ahenk kelimesi ile karşılaştığımız ile ahenk eş anlamlısı kelimeler ile de karşılaşırız. Ahenk eş anlamlısı nedir sorusunun detaylarına geçelim.

Ahenk Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelime demek aynı anlama gelen ve cümle içinde birbirinin yerine kullanılabilecek kelimeler demektir. Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldıklarında cümlede bir anlam değişikliği yaşanmaz. Ahenk kelimesi de dilimizde eş anlamlısı bulunan kelimelerdendir. İşte ahenk kelimesinin eş anlamlıları;

Ezgi

Nağme

Uyum

Düzen

Ahenk Eş Anlamlısı Kelimelerin TDK Anlamı Nedir?

Kelimelerin kendi anlamlarını bildiğimiz gibi eş anlamlarının da dilimizdeki anlamlarını bilmek cümle içinde karşılaştığımız zaman anlamamızı kolaylaştıracaktır. Yukarıda da bahsettiğimiz ahenk kelimesinin eş anlamlısı kelimelerin TDK anlamları aşağıdaki gibidir;