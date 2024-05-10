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Giriş Tarihi: 10.5.2024 10:02 Son Güncelleme: 10.5.2024 10:02

Ahenk Eş Anlamlısı Nedir? Ahenk Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilimizin geçmişten günümüze başka dillerden beslendiğinin ve zenginleştiğinin en büyük kanıtlarından biri de diğer dillerden dilimize geçen ve günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız kelimelerdir. Bu kelimeler dilimize o kadar yerleşir ki anlamlarını ve eş anlamlarını biliyormuşuz gibi düşünürüz. Ahenk kelimesi de Farsça kökenli bir kelime olarak karşımıza çıksa da konuşma dilimize yerleşmiş bir kelimedir. Peki, ahenk kelimesinin eş anlamlısını biliyor musunuz? Dilimizdeki çoğu kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır ve bazen cümlelerde bildiğimiz anlamları ile değil eş anlamları ile karşımıza çıkabilirler. Ahenk eş anlamlısı da en çok merak edilen kelimelerden biridir. Dilerseniz yazımızın detaylarına beraber geçelim ve ahenk kelimesinin eş anlamlısını ve TDK anlamını öğrenelim. İşte detaylar…

Ahenk Eş Anlamlısı Nedir? Ahenk Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eski Türkçe karşılaştığımız metinlerde de günümüz Türkçesinde yazılan metinlerde de sıklıkla kullanılan bir kelime olan ahenk kelimesi eş anlamlıları ile de kullanılmaktadır. Günlük hayatta ahenk kelimesi ile karşılaştığımız ile ahenk eş anlamlısı kelimeler ile de karşılaşırız. Ahenk eş anlamlısı nedir sorusunun detaylarına geçelim.

Ahenk Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelime demek aynı anlama gelen ve cümle içinde birbirinin yerine kullanılabilecek kelimeler demektir. Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldıklarında cümlede bir anlam değişikliği yaşanmaz. Ahenk kelimesi de dilimizde eş anlamlısı bulunan kelimelerdendir. İşte ahenk kelimesinin eş anlamlıları;

  • Ezgi
  • Nağme
  • Uyum
  • Düzen

Ahenk Eş Anlamlısı Kelimelerin TDK Anlamı Nedir?

Kelimelerin kendi anlamlarını bildiğimiz gibi eş anlamlarının da dilimizdeki anlamlarını bilmek cümle içinde karşılaştığımız zaman anlamamızı kolaylaştıracaktır. Yukarıda da bahsettiğimiz ahenk kelimesinin eş anlamlısı kelimelerin TDK anlamları aşağıdaki gibidir;

  1. Ezgi: Belirli bir kurala göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizi.
  2. Nağme: Güzel ve uyumlu ses.
  3. Uyum: Bir bütünün parçaları arasında bulunan ya da bulunması gereken birbirine olan uygunluk.
  4. Düzen: Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
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Ahenk Eş Anlamlısı Nedir? Ahenk Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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