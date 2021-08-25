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Haberler Eğitim Haberleri AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi - sınav yeri sorgulama: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, bu hafta mı?
Giriş Tarihi: 25.8.2021 18:38

AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi - sınav yeri sorgulama: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, bu hafta mı?

AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi - sınav yeri sorgulama: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, bu hafta mı?

AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı. Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim gören Açıköğretim Fakültesi öğrencileri; yaz okulu sınavı için bekleyişini sürdürürken sınav yerleri ve giriş belgeleri yayınlandı. Pek çok aday “AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, bu hafta mı, sınav yüz yüze mi olacak?” diye araştırıyor. Anadolu Üniversitesi’nden yapılan son duyurular haberimizde. İşte AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi – sınav yeri sorgulama ekranı.

Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören önlisans ve lisans öğrencileri; eylül ayında yapılması planlanan yaz okulu sınavı için araştırmaları hızlandırdı. AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, bu hafta mı sorusu yanıt ararken; Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama ekranı erişime açıldı. İşte sınav hakkında son durum.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

AÖF YAZ OKULU ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?

Üniversiteden yapılan son duyuruya göre yaz okulu sınavı yüz yüze yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu için açıklama YÖK'ün yapmış olduğu açıklamadan çok önce gerçekleşmişti. Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili şu açıklama gelmişti;

"Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır."

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AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi - sınav yeri sorgulama: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, bu hafta mı?
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