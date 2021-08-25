AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi - sınav yeri sorgulama: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, bu hafta mı?

Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören önlisans ve lisans öğrencileri; eylül ayında yapılması planlanan yaz okulu sınavı için araştırmaları hızlandırdı. AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, bu hafta mı sorusu yanıt ararken; Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama ekranı erişime açıldı. İşte sınav hakkında son durum.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
AÖF YAZ OKULU ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?
Üniversiteden yapılan son duyuruya göre yaz okulu sınavı yüz yüze yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu için açıklama YÖK'ün yapmış olduğu açıklamadan çok önce gerçekleşmişti. Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili şu açıklama gelmişti;
"Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır."