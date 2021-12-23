Bağışlamak Eş Anlamlısı Nedir? Bağışlamak Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bağışlamak kelimesi Farsça kökenli bir sözcüktür, bağışlamak sözcüğünün bilinen iki eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem beyin egzersizleri yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Güzel Türkçemizin güzel yanlarından birisi de kelimelerin bir çok eş anlamlısının olması ve bunun dilimize zenginlik katmasıdır.

Bağışlamak Sözcüğünün Eş Anlamlısı

Affetmek ( Arapça kökenli bir kelimedir)

Hibe etmek ( Arapça Türkçe kökenli bir kelimedir)

Bu iki kelime de bağışlamak kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Bağışlamak Kelimesinin Anlamı

Kişiye karşı yapılan kırıcı bir hareketin affedilmesi

Şahsa ait paranın veya bir malın kendi iradesiyle karşılıksız başkasına vermesi

Bağışlamak Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Geçmişte bana karşı yaptığın tüm hataları bağışlıyorum.

Yeni yapılan okulun kütüphanesine evimdeki kitapların bir kısmını bağışladım.

Bağışlamak Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı