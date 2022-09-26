Çaka Bey kendi adını verdiği beyliğiyle ilk Türk donanmasının kurulmasına olanak sağlamıştır. Daha sonraki Türk dünyasında da Çaka Bey'den alınan dersler etkili olmuş ve onun bıraktığı eserlerin yolundan gidilmiştir. Peki Çaka Bey neler yapmıştır? Yazımızda Çaka Bey kimdir, Çaka Bey nereleri Fethetti, Hayatı, Başarıları ve Seferleri Neler gibi sorulara yanıt aradık. İşte, detaylar...

Çaka Bey Kimdir?

Çaka Bey, doğum tarihi ve ailevi bilgileri net olarak bilinmemekle beraber; Selçuklu Komutan ve Türk denizcisidir. Malazgirt Meydan Muhaberebisini Anadolu Selçukluların kazanmış ve Bizans imparatoru Romen Diyojen'in esir alınması Anadolu'da beylik döneminin başlamasını sağladı. Ancak 1078 senesinde Çaka Bey bir muharebede Bizans'a esir düştü ve Konstantinapolis'e götürüldü. Burada III. Nikiforos'un dikkatini çekince saraya alındı ve protonbilissimus unvanı verildi. Yunanca öğrenip sarayda iyi mevkilere geldi. Daha sonrasında 1081 yılında tahta çıkan I. Aleksios onun buı unvanını alınca saraydan ayrılarak Türkmenlerin arasına yeniden katıldı.

Çaka Bey İzmir'i Peçenekler ile Bizans'ın arasında gelişen olaylardan istifade ederek 8.000 askerler fethetti ve buraya kendi adını taşıyan Çaka Beyliği İsmini verdi. Hemen işe koyulan Çaka Bey Rum ustalara 40 parçalık bir donanma oluşturttu. 1081 yılı bu sebepten dolayı önemli bvir yıl olup Türk denizcilik tarihinin ilk donanması olmuştur.

Çaka Bey Nereleri Fethetti?

Çaka Bey donanmanın kurulmasının ardından Peçenek – Bizans sürtüşmesinin avantajını kullanarak Klazomenia'yı ele geçirdi. Sonra ise Fokaia'ya yaptığı ilk seferde şehri kendi topraklarına kattı. Midilli ve Sakız Adasını ele geçirmesinin ardından Aleksi Kommen, iki komutanla beraber donanmasını Çaka Bey'in üstüne gönderdi. Çaka Bey yönetimindeki donanma Bizans karşısında büyük bir galibiyet aldı. Bu zafer Türklerin Bizans'a Karşı ilk deniz zaferidir. Daha sonra ilerleyen dönemde Çaka Bey Ege kıyılarının yanı sıra Bizans'ın Trakya'daki kısmını ele geçirdi. Bizans'ın ünlü komutanı Kontantinos'u da yenince ilerlemesinin önü alınamadı. Çaka Beyliğinin yükselişi vefatına kadar devam etti.