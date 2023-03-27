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Giriş Tarihi: 27.3.2023 09:59 Son Güncelleme: 27.3.2023 10:00

Halihazırda Nasıl Yazılır? TDK Hali Hazırda Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçenin doğru kullanımı için bazı kelimelerin yazım şekline dikkat etmek gerekir. Dilimize sahip çıkmak ancak kelimelerin doğru ve yerinde kullanımı ile mümkündür. Bahse konu kelimelerden biri de halihazırda kelimesidir. Halihazırda nasıl yazılır sorusu bu anlamda merak edilir. Kelimenin doğru yazımını bildiğinizde kullanım yerini de doğru tespit edebilirsiniz. TDK hali hazırda doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun sizler için araştırdık.

Halihazırda Nasıl Yazılır? TDK Hali Hazırda Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Halihazırda nasıl yazılır sorusuna cevap bulmak için başvuracağınız çok sayıda kaynak vardır. Bunlardan en önemlisi TDK sözlüğüdür. Bu kaynakta kelimenin yazım şeklinin yanı sıra anlamı ile ilgili de bilgi sahibi olabilirsiniz. Kelimenin yazımı ile ilgili tereddüt yaşanan öncelikli husus halihazırda kelimesinin ayrı ya da bitişik yazımı ile ilgilidir. TDK hali hazırda doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Halihazırda Nasıl Yazılır?

Halihazırda kelimesi dilimizde belirteç olarak kullanılan bir sözcüktür. Söz konusu kelime "mevcut durumda, şu anda, bugünlerde" anlamlarına gelir. Kelimenin anlamı hemen herkes tarafından bilinse de yazımı konusunda hata yapanların sayısı oldukça fazladır. Kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiği bu kapsamda merak edilenlerin başında gelir. Halihazırda kelimesi bitişik yazılması gereken bir kelimedir. Ayrıca kelimenin yazımında inceltme işaretinin de kullanılması gerekir.

  • Hâlihazırda – doğru kullanım
  • Halihazırda – yanlış kullanım
  • Hali hazırda – yanlış kullanım

TDK Hali Hazırda Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Hâlihazırda, dilimizde yaygın şekilde kullanılan birleşik kelimelerden biridir. Kelimenin örnek cümle yapıları, kullanım şeklinin nasıl olması gerektiği konusunda sizlere fikir verecektir. Bu kapsamda aşağıdaki cümleleri inceleyebilirsiniz.

  • Hâlihazırda bir adet evim olsa da bir tane daha almak istiyorum.
  • Hâlihazırda hocaya sunmak için iki adet projem var.

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Halihazırda Nasıl Yazılır? TDK Hali Hazırda Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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