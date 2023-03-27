Halihazırda Nasıl Yazılır? TDK Hali Hazırda Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Halihazırda nasıl yazılır sorusuna cevap bulmak için başvuracağınız çok sayıda kaynak vardır. Bunlardan en önemlisi TDK sözlüğüdür. Bu kaynakta kelimenin yazım şeklinin yanı sıra anlamı ile ilgili de bilgi sahibi olabilirsiniz. Kelimenin yazımı ile ilgili tereddüt yaşanan öncelikli husus halihazırda kelimesinin ayrı ya da bitişik yazımı ile ilgilidir. TDK hali hazırda doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Halihazırda Nasıl Yazılır?

Halihazırda kelimesi dilimizde belirteç olarak kullanılan bir sözcüktür. Söz konusu kelime "mevcut durumda, şu anda, bugünlerde" anlamlarına gelir. Kelimenin anlamı hemen herkes tarafından bilinse de yazımı konusunda hata yapanların sayısı oldukça fazladır. Kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiği bu kapsamda merak edilenlerin başında gelir. Halihazırda kelimesi bitişik yazılması gereken bir kelimedir. Ayrıca kelimenin yazımında inceltme işaretinin de kullanılması gerekir.

Hâlihazırda – doğru kullanım

Halihazırda – yanlış kullanım

Hali hazırda – yanlış kullanım

TDK Hali Hazırda Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Hâlihazırda, dilimizde yaygın şekilde kullanılan birleşik kelimelerden biridir. Kelimenin örnek cümle yapıları, kullanım şeklinin nasıl olması gerektiği konusunda sizlere fikir verecektir. Bu kapsamda aşağıdaki cümleleri inceleyebilirsiniz.