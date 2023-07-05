İmam hatipli şampiyonlar bir araya geldi

Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'de 500 tam puan alan Türkiye'nin 18 şehrinden 22 imam hatip ortaokulu öğrencisi şampiyon oldu. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ile Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen programda imam hatipli şampiyon öğrenciler İstanbul Üsküdar'da bulunan Burhan Felek Köşkü'nde bir araya geldi. Programa ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile şampiyon öğrenciler, velileri ve öğretmenler katıldı.

"BU TOPRAKLARA AİT OLDUĞUNUZU UNUTMAYIN"

Programda konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğrencilere en güzel katkıyı sunmak için çalıştıklarını söyledi. Yazıcı, "Ülkemizin yarınlarına katkı vermek için buradayız" dedi. Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, "söz konusu eğitim olunca bizim için akan sular duruyor. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hiçbir zaman gençlerimiz bu topraklara ait olduklarını unutmamalıdır. Aziz Sancar, asla bu topraklara ait olduğunu unutmadı" diye konuştu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Bugün zorlu bir maratonun en tatlı günüdür. Şampiyonluğu göğüslediniz. İmam hatip okulları en az maliyetle en fazla katma değeri üreten okullar oldu. Biz çift kanatlı gençler yetiştiriyoruz. Çift kanatlı gençler derken bir tarafına dünyayı bir tarafına uhtayı alan gençleri anlıyoruz" açıklamasında bulundu.

HEDEF İSTANBUL ERKEK LİSESİ

LGS'de tam puan alan öğrencilerden Kayseri Abdulhamid Han İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Serra Gül Köylü programa annesi Hilal ve babası Mustafa Köylü ile birlikte katıldı. Serra Gül Köylü, olursa İstanbul Erkek Lisesi'nde okumak istediğini il dışı olmazsa Kayseri Fen Lisesi'nde okumayı düşündüğü söyledi. Köylü, gelecekte iktisat veya mühendislik eğitimi alarak Türkiye'ye faydalı bir insan olmayı istediğini ifade etti.

MATEMATİK PROFESÖRÜ OLMAK İSTİYOR

Manisa Turgutlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ömer Faruk Gedikbaş da LGS'de tam puan alarak şampiyon olan oldu. Programa babası Serkan Gedikbaş ve okul müdürü Mehmet Kolay ile gelen Ömer Faruk Gedikbaş, "Matematik profesörü olmak istiyorum. Bunun için kendimi geliştirebileceğim bir okula gitmek istiyorum. Hem dersler hem de yabancı dil öğrenme konusunda bana katkı sunacak bir okulları seçeceğim" dedi.

EN YÜKSEK PUANLI 3 İMAM HATİP LİSESİNİ GEZECEKLER

Programın sonunda birlikte fotoğraf çektiren öğrenciler program sonunda Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan 3 kız ve 3 erkek imam hatip lisesini de ziyaret edecek.