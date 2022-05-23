MEB, LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere 15 milyon yardımcı kaynak

Her öğrenci grubunun ihtiyacına yönelik yardımcı kaynak paylaşıldığını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Destekleme ve yetiştirme kurslarımızda onlara yönelik sunduğumuz ücretsiz programların yanı sıra her ay yayımladığımız yardımcı kaynaklarda da sınav gruplarına ayrıcalıklar tanıdık" dedi.

MEB, eğitimde fırsat eşitliği parolasıyla yürüttüğü çok boyutlu çalışmalar dahilinde ekim ayında tüm kademelerde ve sınıf düzeylerindeki öğrenciler, özel öğrenciler ve sınava hazırlık gruplarının tamamını kapsayacak ölçekte 18 milyon öğrenciye yönelik yardımcı kaynak desteği başlatmıştı.

Öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacının Bakanlık tarafından ücretsiz karşılanması için her ay düzenli olarak yayımlanan kaynaklar, öğrenci ve öğretmenlerden büyük bir ilgi gördü.

Yardımcı kaynak setlerinin hazırlığında, LGS ve YKS'ye katılacak öğrencilere özel içeriklere büyük önem verildi. Sınav grubundaki öğrencilere aralık ayından mayıs ayına kadar ulaştırılan yardımcı kaynak sayısı 15 milyona ulaştı.

Yardımcı kaynak paketlerinde sınav grupları için çalışma yaprakları, çalışma soruları, beceri temelli testler, merkezî sınava yönelik örnek sorular, fasiküller, tekrar testleri, YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları, YKS çalışma soruları, YKS soru bankaları ve soru çözümleri yer alıyor.

"SINAV GRUPLARINA AYRICALIKLAR TANIDIK"

Her öğrencinin ihtiyacını dikkate alarak yardımcı kaynaklar hazırladıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sınav gruplarının kaynak ihtiyacı konusuna özel önem verdiklerini belirtti. Bakan Özer, "Tüm öğrencilerimizin en iyi şekilde sınava hazırlanmalarını sağlamaya büyük önem veriyoruz. Destekleme ve yetiştirme kurslarımızda onlara yönelik sunduğumuz ücretsiz programların yanı sıra her ay yayımladığımız yardımcı kaynaklarda da sınav gruplarına ayrıcalıklar tanıdık. LGS ve YKS'ye hazırlanan gençlerimize sunduğumuz yardımcı kaynak sayısı 15 milyona ulaştı. Biz Bakanlık olarak öğrencilerimizin her an yanında olmak, onları ihtiyaçları olan kaynaklarla desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.