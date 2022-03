Milli Eğitim Bakanı Özer: 81 ilimizde il müdür yardımcılarımızdan birinin kadın olmasını sağlayacağız

2020 yılında Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında Limak Şirketler Grubu tarafından yaptırılan Elazığ Limak Ortaokulu'nın resmi açılışı dün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katıldığı törenle dün gerçekleştirildi.

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI GÜÇLENİYOR

Bakan Özer konuşmasında, 21 Mart Nevruz, bahara selam vermek tüm Türk dünyasında baharın, doğanın dirilişini temsili olarak kutlandığı hatırlatan Bakan Özer," Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Nevruz Bayramını kutluyorum. Bereketli, huzurlu bir bahar, yaz geçiririz. Yine bugün BM tarafından Dünya Down Sendromlular Farkındalıklar Günü olarak kutlanıyor. Tüm Down Sendromlu öğrencilerimizin vatandaşlarımızın bugününü de kutluyorum. Bir kromozomu fazla olan ve eğitim sistemine renk katan, onlara eğitim hizmeti sunmaktan büyük mutluluk ve keyif duyduğumuz Down Sendromlu kardeşlerimize, Özel Eğitim Hizmetleri veren genel müdürlüğü ile eğitim hizmeti vermeye devam edeceğiz. Onların yaşam becerilerini artırma, özellikle özel eğitim uygulama okullarındaki uygulama evlerini daha güçlü bir hale getirerek yaşama tutunmalarını, hayata entegrasyonlarını desteklemek için her türlü imkanı seferber edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Özer sözlerini şöyle sürdürdü:

OKULA ERİŞİM PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ

Son 19 yılda eğitimde Türkiye seferberlik dönemine tanıklık etti. Tüm eğitim sistemindeki derslik sayısı 200-300 bin iken bugün 855 bin dersliğin olduğu bir eğitim sistemimiz var. 5 yaştaki okullaşma oranı 2000'lerde yüzde 14 iken bugün yüzde 90'a ulaştı. Orta öğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44'ler seviyesindeyken bugün yüzde 90'lara ulaştı. Yüksek öğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14'ler seviyesindeyken bugün yüzde 44'ler seviyesinde. Bu süreçte en karlı çıkanlar kız çocuklarımız oldu. İşte bu süreçte kız çocuklarımızın eğitime erişememesi problemi çözülmüş oldu.