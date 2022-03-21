Milli Eğitim Bakanı Özer: 81 ilimizde il müdür yardımcılarımızdan birinin kadın olmasını sağlayacağız

2020 yılında Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında Limak Şirketler Grubu tarafından yaptırılan Elazığ Limak Ortaokulu'nın resmi açılışı dün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katıldığı törenle dün gerçekleştirildi.
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI GÜÇLENİYOR
Bakan Özer konuşmasında, 21 Mart Nevruz, bahara selam vermek tüm Türk dünyasında baharın, doğanın dirilişini temsili olarak kutlandığı hatırlatan Bakan Özer," Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Nevruz Bayramını kutluyorum. Bereketli, huzurlu bir bahar, yaz geçiririz. Yine bugün BM tarafından Dünya Down Sendromlular Farkındalıklar Günü olarak kutlanıyor. Tüm Down Sendromlu öğrencilerimizin vatandaşlarımızın bugününü de kutluyorum. Bir kromozomu fazla olan ve eğitim sistemine renk katan, onlara eğitim hizmeti sunmaktan büyük mutluluk ve keyif duyduğumuz Down Sendromlu kardeşlerimize, Özel Eğitim Hizmetleri veren genel müdürlüğü ile eğitim hizmeti vermeye devam edeceğiz. Onların yaşam becerilerini artırma, özellikle özel eğitim uygulama okullarındaki uygulama evlerini daha güçlü bir hale getirerek yaşama tutunmalarını, hayata entegrasyonlarını desteklemek için her türlü imkanı seferber edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Özer sözlerini şöyle sürdürdü:
OKULA ERİŞİM PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ
Son 19 yılda eğitimde Türkiye seferberlik dönemine tanıklık etti. Tüm eğitim sistemindeki derslik sayısı 200-300 bin iken bugün 855 bin dersliğin olduğu bir eğitim sistemimiz var. 5 yaştaki okullaşma oranı 2000'lerde yüzde 14 iken bugün yüzde 90'a ulaştı. Orta öğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44'ler seviyesindeyken bugün yüzde 90'lara ulaştı. Yüksek öğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14'ler seviyesindeyken bugün yüzde 44'ler seviyesinde. Bu süreçte en karlı çıkanlar kız çocuklarımız oldu. İşte bu süreçte kız çocuklarımızın eğitime erişememesi problemi çözülmüş oldu.
KALİTE ODAKLI BÜYÜME
2002 yılında kız çocuklarımızın orta öğretim okullaşma oranı yüzde 37.8'di, bugün yüzde 88. Yüksek öğretimdeki okullaşma oranı yüzde 11 idi, bugün yüzde 48. İlk defa kızların okullaşma oranı erkekleri geçti. Bu büyüme kaliteyi ihmal eden bir büyüme olmadı. Tam tersi kalite odaklı bir büyüme gerçekleşti. Bu da öğretmenlerimiz sayesinde oldu. 2000'li yıllarda eğitim sistemimizde yaklaşık 500 bin öğretmen varken bugün 1.2 milyon öğretmenin eğitim hizmeti verdiği bir eğitim sisteminden bahsediyoruz.
19 YILDA ATANDI
Şu andaki öğretmenlerimizin yüzde 75'i son 19 yılda atandı. Burada da kadınlar lehine bir gelişme oldu. 500 binken öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 40 kadınken bugün 1.2 milyona çıkmışken bu oran yüzde 59'a yükseldi. Tüm alanlarda ve istihdamda kadınlarımızın görünürlüğü ve eğitime erişimleri arttı. MEB olarak yeni bir adım daha atacağız. Yüzde 59 kadın öğretmenin yer aldığı bir eğitim sisteminde artık kadın yöneticilerimizin sayısını artıracağız. 81 ilimizde il müdür yardımcılarımızdan birinin kadın olmasını sağlayacağız. Okul müdürleri ve şube müdürlerinde de aynı yaklaşımı ve kadınlarımızın eğitimdeki, yönetimdeki temsiliyetlerini artıracağız. Tüm yatırımlarımızla beraber çocuklarımız çok daha iyi imkanlarda, kütüphanesi, laboratuvarı olan ve Türkiye'nin neresine giderse gitsin aynı kalitede eğitime erişebileceği bir eğitim sistemi ile geleceğe doğru yürüyeceğiz. Çünkü bizim en kalıcı ve sürdürülebilir sermayemiz eğitim sistemimiz. Bu sermaye ile ilgili ne yapabilirsek kalıcı olan o olacak. Geleceği şekillendirecek olan gençlerimiz olacak.
GENÇLERİMİZİ DESTEKLEMEK, EN BÜYÜK MUTLULUĞUMUZ'
Törende konuşma yapan Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir ise, Türkiye'nin gelecek idealine yakışır bir okulu eğitim sistemine armağan etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirtti. Özdemir, "2020 yılında şehrimizde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Elazığ'ın yanında olarak daha güvenli eğitim kurumları ihtiyacına destek vermek istedik. En kısa sürede harekete geçip 24 derslikli Elazığ Limak Ortaokulu'nu inşa ettik. Bu okulu 830 öğrencimize, Elazığ'a ve milli eğitim sistemimize armağan etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi. Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: "İnanıyorum ki bu okul mesleğini aşkla yapan yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, sayesinde vatanımıza ve milletimize hayırlı, pırıl pırıl evlatlar yetiştiren bir eğitim yuvası olacak."
Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde, önemli altyapı projelerine imza atan Limak Holding, faaliyet yürüttüğü bölgelerde Limak Vakfı aracılığıyla sosyal ve toplumsal yaşama da dokunmayı sürdürüyor. Odağına kültür ve sanatın yanı sıra eğitimi alan Limak Vakfı'nın sosyal yatırımlarında yeni adresi ise Elazığ oldu. Elazığ'da 2008 yılında devreye alınan Seyrantepe Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin ardından 2013 yılında Tatar Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni, 2015 yılında da Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni hayata geçiren Grup, 24 Ocak 2020'de aynı bölgede meydana gelen 6,8'lik deprem sonrasında daha güvenli bir eğitime katkı sağlamak için harekete geçmişti. Bu amaçla Limak Vakfı aracılığıyla Elazığ Limak Ortaokulu'nu inşa eden Grup, sadece 1 yıl içinde tamamlanan eğitim kurumunu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katıldığı özel bir törenle Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim etti.
TÜM BÖLGE İÇİN EĞİTİMDE YENİ FIRSAT
2018 yılında özel eğitim ihtiyacı olan çocukların toplumda fırsat eşitliğine sahip olması için Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu inşa edip Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlayan Limak Vakfı, Elazığ Limak Ortaokulu ile de eğitim amaçlı sosyal yatırımlarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Elazığ'ın 1'inci derece deprem bölgesi olması dikkate alınarak tasarlanan ve sadece 1 yıl 1 ayda inşaatı tamamlanan Elazığ Limak Ortaokulu, 4 bin metrekarelik bir alanda kuruldu. 980 metrekarelik kapalı alana sahip okulda 320 metrekare oyun alanı, 1000 kitabın bulunduğu kütüphane, 24 derslik, 2 laboratuvar, 1 tane özel eğitim sınıfı bulunuyor. 830 öğrencinin öğrenim görebileceği okul, Elazığ'da yaşayan ve Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençlerin eğitiminde önemli bir rol oynayacak.