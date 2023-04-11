Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Minik Kerem matematik şampiyonu oldu
Giriş Tarihi: 12.4.2023

Minik Kerem matematik şampiyonu oldu

Minik Kerem matematik şampiyonu oldu
Afyonkarahısar Şehit Ayhan Sarıçiçek İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Hamza Kerem Baysal katıldığı 'Caribou Matematik Yarışması Dünya Şampiyonası'nda kendi sınıf düzeyinde 3 bin 22 öğrencinin katılım sağladığı yarışmada tüm soruları doğru yanıtlayarak dünya şampiyonu oldu. Caribou Matematik Yarışması veya Caribou Kupası, yılda 6 kez, genellikle ekim, kasım, ocak, şubat, nisan ve mayıs aylarında düzenleniyor. 2 gün boyunca düzenlenen uluslararası bir çevrimiçi matematik yarışması olan Caribou 7 farklı düzeyde yapılıyor. Yarışma soruları İngilizce, Fransızca, Farsça, Mandarin Çincesi, Ukraynaca, Khmerce, Vietnamca, Bahasa Melayu dillerinde sunuluyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Minik Kerem matematik şampiyonu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA