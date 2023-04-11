Minik Kerem matematik şampiyonu oldu

Afyonkarahısar Şehit Ayhan Sarıçiçek İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Hamza Kerem Baysal katıldığı 'Caribou Matematik Yarışması Dünya Şampiyonası'nda kendi sınıf düzeyinde 3 bin 22 öğrencinin katılım sağladığı yarışmada tüm soruları doğru yanıtlayarak dünya şampiyonu oldu. Caribou Matematik Yarışması veya Caribou Kupası, yılda 6 kez, genellikle ekim, kasım, ocak, şubat, nisan ve mayıs aylarında düzenleniyor. 2 gün boyunca düzenlenen uluslararası bir çevrimiçi matematik yarışması olan Caribou 7 farklı düzeyde yapılıyor. Yarışma soruları İngilizce, Fransızca, Farsça, Mandarin Çincesi, Ukraynaca, Khmerce, Vietnamca, Bahasa Melayu dillerinde sunuluyor.