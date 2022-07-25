Öğrencilerin yüzde 55’i ilk tercihine yerleşti

5 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'nın ardından 4 Temmuz-20 Temmuz tarihlerinde yapılan lise tercihlerinde yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yıl 8'inci sınıftan mezun olan 1 milyon 236 bin 308 öğrenciden 1 milyon 31 bin 799'u merkezi sınava katıldı ve 1 milyon 8 bin 139 öğrenci, ilk yerleştirme için tercihte bulundu. Bu öğrencilerden 951 bin 703'ü yani yaklaşık yüzde 95'i, tercih ettiği okullardan birine yerleştirildi.Yerleştirmelerle ilgili yazılı açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "2021 yılındaki ilk yerleştirme döneminde tercih yapan öğrencilerden yüzde 93'ünün ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiği dikkate alındığında bunun önemli bir iyileştirme olduğu görülüyor. Bu süreç, ilk adımda daha fazla öğrencinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve yerleştirme sürecine yönelik memnuniyetin artırılması açısından olumlu bir gelişme" dedi.Öte yandan sınavsız yerleşmede ilk tercihine yerleşme oranı 2019 ila 2021 yıllarında yüzde 49-52 arasında değişirken bu yıl yüzde 55'e yükseldi. Bir diğer ifadeyle sınavsız yerel yerleştirmede öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşebildi.Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının kontenjanlarında, bu yıl 2021'e göre önemli bir artış sağlandığını belirten Özer, "Bu artışla eşzamanlı olarak bu kurumların doluluk oranları da önemli oranda arttı. 2021'de yüzde 95 olan doluluk oranları yüzde 98.4'e ulaştı. Fen lisesi ve sosyal bilimler liselerinin tüm kontenjanları doldu, diğer sınavla öğrenci alan liselerde ise doluluk oranları yüzde 95 ve üzerine çıktı. Özellikle mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları 2021 yılında yüzde 77 iken bu yıl yüzde 95'e ulaştı. Bu da mesleki ortaöğretimde yaşanan dönüşümün öğrenci tercihlerine de yansıdığının bir göstergesi" değerlendirmesinde bulundu. SABAHLGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları da başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak.