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Giriş Tarihi: 31.10.2022 14:43 Son Güncelleme: 31.10.2022 14:43

Oyun Tekerlemeleri-Çocuk Oyunları Oynarken Söylenen Farklı Oyun Tekerlemesi Örnekleri

Oyun Tekerlemeleri-Çocuk Oyunları Oynarken Söylenen Farklı Oyun Tekerlemesi Örnekleri

Oyun tekerlemeleri, çocukların gelişiminde son derece etkili olan ifadelerdir. Ağızda yuvarlanan bu söz grupları anlamlı ya da anlamsız olabilir. Tekerlemeler halk edebiyatına özgü olan bir türdür. Tekerlemeler masal, oyun ya da tiyatro gibi edebi eserlerde de sıklıkla kullanılır. Bu sayede edebi eserin ilgi çekici olması sağlanır. Çocuk oyunları oynarken söylenen farklı oyun tekerlemesi örnekleri sizler için yazımızda derlendi.

Oyun tekerlemeleri, eğlenceli olmasının yanında Türkçenin doğru kullanılmasına da katkı sağlar. Çocuk oyunlarının yanı sıra halk ozanları da şiirlerinde bu tür tekerleme örneklerine yer verir. Farklı oyun ve masal tekerlemeleri gerçek yaşamla ilgisi olmayan söz dizimleri olmayabilir. Oyun oynarken söylenen tekerlemeler, söylenmesi kolay olan ifadeler olabileceği gibi zor söylemler de olabilir. Farklı el oyunları tekerlemeleri yazımızın devamında.

Oyun Tekerlemeleri

Oyun tekerlemeleri bir nevi laf cambazlığıdır. Bu ifadeler ölçülü olmasının yanında aynı zamanda kafiyeli ifadelerdir. Halk edebiyatında önemli bir yere sahip olan oyun tekerlemeleri çocukların gelişiminde de önemli bir yere sahiptir. Yaygın olara bilinen ve kullanılan oyun tekerlemesi örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.

  • Gül dibi, bülbül dili gibi.
  • Falcı, falcının falına, fasa fiso dedi.
  • Bu evi yıkıp yapsak da mı otursak, yoksa yıkmasak onarsak da mı otursak?
  • Şu evi badanalamalı mı yoksa badanalamamalı mı?
  • Keşkekçinin keşkeklenmiş keşkek kepçesi.
  • Çarşıda koza ucuz, çarşıda darı ucuz, çarşıda boza da ucuz mu?
  • Bu bankaya eski veznedar gelecek, bu bankaya eski vezne dar gelecek.
  • Üç tunç tas kayısı hoşafı.
  • Dal sarkar kartal kalkar, kartal kalkar dal sarkar.
  • El âlem ala dana aldı aladanalandı da biz bir ala dana alıp aladanalanamadık.

Çocuk Oyunları Oynanırken Söylenen Komik Tekerlemeler

Bazı tekerlemeler çocuklara özeldir ve çocuk oyunları oynanırken söylenir. Yaygın olarak kullanılan komik tekerleme örnekleri aşağıdaki gibidir.

1.
Ali dayının keçileri
Kıpır kıpır kişniyor
Arpa saman istiyor
Arpa saman yok
Kilimcide çok
Kilimci kilim dokur
içinde bülbül okur
Hop çikolata çikolata
Akşam yedik salata

2.
Leylek leylek havada,
Yumurtası tavada,
Gel bizim hayata,
Hayat kapısı kitli,
Leyleğin başı bitli.

3.
Ellerim tombik tombik
Kirlenince çok komik
Kirli eller sevilmez
Güzelliği görülmez
Dişlerim bakım ister
Hele saçlar, hele saçlar
Uzayınca tırnaklar
Kirlenince kulaklar
Bize pis derler, pis derler

4.
Sağ elimde 5 parmak
Sol elimde 5 parmak
Say bak, say bak, saaaay bak
Hepsi eder 10 parmak
Sende istersen say bak
Say bak, say bak, saaaay bak

5.
Yağ yağ yağmur,
Teknede hamur,
Bahçede çamur,
Ver Allah'ım ver,
Sicim gibi yağmur.

6.
Bir iki tombul tekir
Camdan bakar
Başına takar
Hop hop, altın top

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Oyun Tekerlemeleri-Çocuk Oyunları Oynarken Söylenen Farklı Oyun Tekerlemesi Örnekleri
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