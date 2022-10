Oyun Tekerlemeleri-Çocuk Oyunları Oynarken Söylenen Farklı Oyun Tekerlemesi Örnekleri

Oyun tekerlemeleri, eğlenceli olmasının yanında Türkçenin doğru kullanılmasına da katkı sağlar. Çocuk oyunlarının yanı sıra halk ozanları da şiirlerinde bu tür tekerleme örneklerine yer verir. Farklı oyun ve masal tekerlemeleri gerçek yaşamla ilgisi olmayan söz dizimleri olmayabilir. Oyun oynarken söylenen tekerlemeler, söylenmesi kolay olan ifadeler olabileceği gibi zor söylemler de olabilir. Farklı el oyunları tekerlemeleri yazımızın devamında.

Oyun Tekerlemeleri

Oyun tekerlemeleri bir nevi laf cambazlığıdır. Bu ifadeler ölçülü olmasının yanında aynı zamanda kafiyeli ifadelerdir. Halk edebiyatında önemli bir yere sahip olan oyun tekerlemeleri çocukların gelişiminde de önemli bir yere sahiptir. Yaygın olara bilinen ve kullanılan oyun tekerlemesi örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.

Gül dibi, bülbül dili gibi.

Falcı, falcının falına, fasa fiso dedi.

Bu evi yıkıp yapsak da mı otursak, yoksa yıkmasak onarsak da mı otursak?

Şu evi badanalamalı mı yoksa badanalamamalı mı?

Keşkekçinin keşkeklenmiş keşkek kepçesi.

Çarşıda koza ucuz, çarşıda darı ucuz, çarşıda boza da ucuz mu?

Bu bankaya eski veznedar gelecek, bu bankaya eski vezne dar gelecek.

Üç tunç tas kayısı hoşafı.

Dal sarkar kartal kalkar, kartal kalkar dal sarkar.

El âlem ala dana aldı aladanalandı da biz bir ala dana alıp aladanalanamadık.

Çocuk Oyunları Oynanırken Söylenen Komik Tekerlemeler

Bazı tekerlemeler çocuklara özeldir ve çocuk oyunları oynanırken söylenir. Yaygın olarak kullanılan komik tekerleme örnekleri aşağıdaki gibidir.

1.

Ali dayının keçileri

Kıpır kıpır kişniyor

Arpa saman istiyor

Arpa saman yok

Kilimcide çok

Kilimci kilim dokur

içinde bülbül okur

Hop çikolata çikolata

Akşam yedik salata

2.

Leylek leylek havada,

Yumurtası tavada,

Gel bizim hayata,

Hayat kapısı kitli,

Leyleğin başı bitli.

3.

Ellerim tombik tombik

Kirlenince çok komik

Kirli eller sevilmez

Güzelliği görülmez

Dişlerim bakım ister

Hele saçlar, hele saçlar

Uzayınca tırnaklar

Kirlenince kulaklar

Bize pis derler, pis derler

4.

Sağ elimde 5 parmak

Sol elimde 5 parmak

Say bak, say bak, saaaay bak

Hepsi eder 10 parmak

Sende istersen say bak

Say bak, say bak, saaaay bak

5.

Yağ yağ yağmur,

Teknede hamur,

Bahçede çamur,

Ver Allah'ım ver,

Sicim gibi yağmur.

6.

Bir iki tombul tekir

Camdan bakar

Başına takar

Hop hop, altın top