Oyun Tekerlemeleri-Çocuk Oyunları Oynarken Söylenen Farklı Oyun Tekerlemesi Örnekleri

Oyun tekerlemeleri, eğlenceli olmasının yanında Türkçenin doğru kullanılmasına da katkı sağlar. Çocuk oyunlarının yanı sıra halk ozanları da şiirlerinde bu tür tekerleme örneklerine yer verir. Farklı oyun ve masal tekerlemeleri gerçek yaşamla ilgisi olmayan söz dizimleri olmayabilir. Oyun oynarken söylenen tekerlemeler, söylenmesi kolay olan ifadeler olabileceği gibi zor söylemler de olabilir. Farklı el oyunları tekerlemeleri yazımızın devamında.
Oyun tekerlemeleri bir nevi laf cambazlığıdır. Bu ifadeler ölçülü olmasının yanında aynı zamanda kafiyeli ifadelerdir. Halk edebiyatında önemli bir yere sahip olan oyun tekerlemeleri çocukların gelişiminde de önemli bir yere sahiptir. Yaygın olara bilinen ve kullanılan oyun tekerlemesi örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.
Bazı tekerlemeler çocuklara özeldir ve çocuk oyunları oynanırken söylenir. Yaygın olarak kullanılan komik tekerleme örnekleri aşağıdaki gibidir.
1.
Ali dayının keçileri
Kıpır kıpır kişniyor
Arpa saman istiyor
Arpa saman yok
Kilimcide çok
Kilimci kilim dokur
içinde bülbül okur
Hop çikolata çikolata
Akşam yedik salata
2.
Leylek leylek havada,
Yumurtası tavada,
Gel bizim hayata,
Hayat kapısı kitli,
Leyleğin başı bitli.
3.
Ellerim tombik tombik
Kirlenince çok komik
Kirli eller sevilmez
Güzelliği görülmez
Dişlerim bakım ister
Hele saçlar, hele saçlar
Uzayınca tırnaklar
Kirlenince kulaklar
Bize pis derler, pis derler
4.
Sağ elimde 5 parmak
Sol elimde 5 parmak
Say bak, say bak, saaaay bak
Hepsi eder 10 parmak
Sende istersen say bak
Say bak, say bak, saaaay bak
5.
Yağ yağ yağmur,
Teknede hamur,
Bahçede çamur,
Ver Allah'ım ver,
Sicim gibi yağmur.
6.
Bir iki tombul tekir
Camdan bakar
Başına takar
Hop hop, altın top