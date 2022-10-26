Özel okullarda eş zamanlı LGS ve YKS denelemeleri yapılacak

Türkiye'nin önemli üniversiteleri ve akademisyenleri ve Türkiye Özel Okullar Derneği üyesi okulların öğretmenlerinden oluşan Sınav Bilim Kurulu sınavın planlamalarını uzun süredir sürdürüyor. Soruların konu dağılımı ve zorluk derecesi MEB ve ÖSYM'nin sınavlarda uyguladığı standartlar dikkate alınarak hazırlanan bu deneme sınavları ile öğrenciler; özgün, ölçme düzeyi yüksek, güvenilir ve gerçek sınav standardında deneme sınavlarına girebilecekler ve kendilerini TÖZOK'un yüzlerce üyesi de dahil on binlerce öğrencinin içerisinde değerlendirme fırsatı bulacaklar.Sınavların cevap anahtarları ve videolu çözümleri, sınavlar uygulandıktan sonra Türkiye Özel Okullar Derneği'nin Youtube kanalında yayınlanacak ve sınav sonuçları sınavların uygulandıkları tarihten en geç 5 gün içinde yine derneğin web sitesi üzerinden "Sınav Bilim Kurulu" tarafından detaylı analizlerle yayınlanacak.



Sınav Tarihleri:

LGS Sınavları

8-9 Aralık 2022

9-10 Mart 2023

YKS Sınavları:

16-17-18-19 Aralık 2022

24-25-26-27 Mart 2023