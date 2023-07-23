Rektör’den tercih önerileri: Ne istediğinize iyi karar verin

17-18 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve milyonlarca adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı (YKS-2023) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy'un tercih işlemlerinin 27 Temmuz- 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıklamasının ardından gözler, 2023 Tercih Kılavuzuna çevrildi. Tercih süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar "DEÜ ailesi olarak bizler de aday öğrencilerimizin heyecanını paylaşıyoruz. Sonuç heyecanı ve tercih koşuşturmacası içinde bir takım hataların yapılması ya da önemli detayların gözden kaçırılması da olası bir risk olarak karşımıza çıkıyor" dedi.Tercih süresince esas olan, aday öğrencilerin hangi bölümü istediklerinden emin olması olduğunu kaydeden Rektör Hotar, "Öğrencilerimizin tercihlerini yaparken, sevdikleri bölümleri düşünmeleri kadar bu bölümleri bitirdikten sonraki istihdam süreciyle ilgili de bir fikre sahip olmaları, ileride hayal kırıklığına uğramamaları açısından önemli. Bir diğer önemli nokta ise tercih yaparken, yerleştirme puanının yanı sıra başarı sıralamasının da göz ardı edilmemesidir. En büyük hata genellikle burada yapılıyor. Hangi yüzdelik dilim içinde yer aldığını bilmeden tercih yapan öğrencilerimiz, genellikle hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Ayrıca eğitim ve kariyer olanakları kadar, sosyal hayatın da iyi araştırılması gerek. Kırsaldan büyükşehre, büyükşehirden kırsala giden gençlerde ciddi adaptasyon problemleri gözlemlenebiliyor" diye konuştu. Alanında marka ve ekol olan akademik birimlerinin yanı sıra Türkiye'nin ilklerinden olan tesis ve üniteleriyle de kent geneline yayılan DEÜ'nün akademik ve bilimsel çalışmaları ile yenilikçilik ekosistemine sağladığı katkılara dikkat çeken Rektör Hotar, "Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen bir kent üniversitesi olan Dokuz Eylül Üniversitesi, geleceğini bugünden şekillendirmek isteyen gençlerin adresi olmaya devam ediyor dedi. Rektör Hotar şöyle devam etti:"Araştırma üniversitemiz 10 enstitü, 18 fakülte, 2 yüksekokul, 1 konservatuvar, 6 meslek yüksekokulu, 2'si Uygulama ve Araştırma Hastanesi olmak üzere toplam da 60'ın üzerinde uygulama ve araştırma merkezi ile bilimsel araştırma ve yükseköğretim görevini, kaliteli toplumsal hizmet anlayışı ile sürdürmektedir. Türkiye'nin ilk sağlık ihtisas teknoparkı olan DEÜ Teknoparkı ve BAMBU Kuluçka Merkezi gibi ve öncü birimleri ile de üniversite-sanayi iş birliklerine önemli katkılar sunan kurumumuz, genç girişimcilere yeni iş fikirlerini uygulayabilecekleri fırsatları sunmaktan da geri durmuyor. Tüm sunmuş olduğu bu fırsatlarla birlikte büyük ve köklü ailemize katılacak olan yeni öğrencilerimizi de heyecanla bekliyoruz"