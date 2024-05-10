Trabzon'da öğretmenler şiddete karşı "hayır" dedi

İstanbul'un Eyüpsultan'da özel bir okulda görev yapan okul müdürü İbrahim Oktugan'ın bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da öğretmenler bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan öğretmenler sloganlar eşliğinde 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.

Burada silahlı saldırıda hayatına kaybeden öğretmen Oktugan için saygı duruşu yapıldı. Ardından öğretmenler adına Türk Eğitim-Sen Trabzon Şube Başkanı Coşkun Dilber basın açıklaması yaptı. Güvenlik önlemlerindeki yetersizlik nedeniyle şiddet olaylarına zemin hazırlandığını belirten Dilber, "Eyüpsultan'da okul müdürü olarak görev yapan İbrahim Oktugan, bir öğrenci tarafından menfur bir saldırıyla silahla vurularak canice öldürüldü. Öncelikle kıymetli meslektaşımıza Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Okullarımızda öğretmene şiddet, mobbing, taciz, itibarsızlaştırma vakaları ciddi önlemlerin, yasal düzenlemelerin ve esaslı politikaların hayata geçirilememesi nedeniyle maalesef had safhaya ulaşmıştır. Çoğu okulumuzda güvenlik görevlisinin bulunmaması, güvenliğin sadece nöbetçi öğretmenler eliyle sağlanmaya çalışılması, kamera sisteminin olmaması şiddet olaylarına zemin hazırlamaktadır. Oysa her okulumuza güvenlik görevlisi alımı yapılması ve okullarımızın tamamında kamera bulundurulması hayati bir zorunluluktur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda okullara bütçe tahsis etmesi, fedakârlıktan kaçınmaması çok önemlidir" dedi.

Dilber, "Geleceğimizin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz, şiddete müsamaha göstermeyeceğiz. Türk eğitimcileri olarak şiddetle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Vandallara teslim olamayacak, bu vahşet olaylarının önüne geçilmesi için gerekli tedbirler alınana kadar konuyu gündemde tutmayı ve farkındalık oluşturmayı sürdüreceğiz. Eğitimcilerimizin can güvenliğinin sağlandığı çalışma ortamlarına kavuşması en büyük temennimizdir. Şuurlu nesiller yetiştirmek biz eğitimcilerin olduğu kadar ailelerin de en önemli görevidir. Buradan bir kez daha ailelerimize ve tüm topluma çağrıda bulunuyoruz. Öğretmenlere verdiğimiz değer çocuklarımızın geleceğine yönelik verdiğimiz kıymettir. Bu bilinçle hareket etmek milli bir ödevdir" diye konuştu.