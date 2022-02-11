Üniversiteye girişte baraj puan kaldırıldı

Yükseköğretim Kurulu
(YÖK), her yıl 2.5 milyona yakın adayın katıldığı üniversite sınavlarıyla ilgili çok önemli bir karar aldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) baraj puanı uygulaması kaldırıldı. 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi
(TYT
) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanları uygulaması artık uygulanmayacak. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Baraj kaldırılması sonrasında daha çok aday tercih yapabilme imkanına kavuşacak.
Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.
Temel Yeterlilik Testi
'nin (TYT) 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak.
TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi
veya Türkçe Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT'ye girmiş olsalar bile puanları hesaplanmayacak.
SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testi
'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.
BAŞARI SIRASI KOŞULU SÜRÜYOR
Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanmaya devam edecek.
2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecek. Diğer yandan 2022 YKS
'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacak.
BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI
ÖSYM
Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek 2022-YKS'nin başvuru kılavuzunun "https:// osym.gov. tr" adresinde yayımlandığını belirtti. Aygün, "Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz" dedi.