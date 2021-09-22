Yaşlı Eş Anlamlısı – Yaşlı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Hayatın bir dönemini ifade eden bu kelime, yaşayan tüm canlıların hayat yolculuğunun bir bölümü olarak karşımıza çıkar. Bu kelime eş anlamlısı ve TDK anlamı açısından inceleniyor. Genç olmayan insanları, hayvanları ve bitkileri ifade eden bu sözcük, yerine göre cansız varlıklar için bile kullanılabiliyor. Bu nedenle birçok vatandaş yaşlı eş anlamlısı nedir sorusuyla bu kelimeyi araştırıyor. İşte yaşlının eş anlamlısı olan sözcük…

YAŞLI KELİMESİNİN KÖKENİ

Yaşlı yaş isminden türetilen Türkçe kökenli bir kelimedir. Hem eş anlamlı hem de eş sesli bir sözcüktür.

YAŞLI KELİMESİNİN ANLAMI

Yaşlının anlamı TDK tarafından "Yaşı ilerlemiş, kocamış, uzun yılları devirmiş ihtiyar kimse" olarak tanımlanmıştır.

YAŞLININ EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜKLER

Yaşlı eş anlamlısı nedir sorusuna verilecek ilk cevap "ihtiyar" olacaktır. Buna ek olarak "kocamış" sözü de örnek gösterilebilir. Kocamış sözü günümüzde her ne kadar argo bir kullanım olarak kabul edilse de aslında bu sözcük Farsça "koca" kelimesinden türetilmiş olup "saygın kişi, efendi" anlamı taşımaktadır. Kocamak, kocalmak, yaşalmak, yaşlanmak ve ihtiyar olmak anlamları taşır. Bu bağlamda yaşlılar için halk arasında "kocaman" kelimesi de kullanılır. Eski Türkçe'de karı kelimesi de yaşlının eş anlamlısı olarak kullanılmıştır. Günümüzde eşler için kullanılan karı-koca ifadesinin kökeni de buraya dayanmaktadır. Çiftin ömrünü beraber tamamlayarak birlikte yaşlanması temennisiyle bu kullanım dile yerleşmiştir.

YAŞLI KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Yaşlı kelimesi sıfat olması dolayısıyla zıt anlamlısı da bulunan bir sözcüktür. Yaşlının zıt anlamlısı olarak "genç" sözünü gösterebiliriz.

YAŞLI EŞ ANLAMLISI ÖRNEK CÜMLELER

Yaşlı adam bir başına sokakta geziyor.

"Bir kez daha çocuğun taşkın neşesinden tedirgin oldu yaşlı kadın." -E. Şafak

"Yaşlı başlı insansın, bu kadar hızlı hareket etme."