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Giriş Tarihi: 23.6.2023

% 575’lik yükselişin sırrı ‘illüzyon’

% 575’lik yükselişin sırrı ‘illüzyon’
BORSA İstanbul (BIST), İranlı illüzyonist Aref Ghafouri ve Eren Çayır isimli kişiler hakkında yatırımcı bazında tedbir uygulama kararı aldı. İki ismin BIST'te işlem gören ve iki ayda yüzde 575 değer kazanan Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi hissesinde işlem yaptıkları tespit edildi. Avrupa Yatırım Holding hissesinde alımsatım yaptığı tespit edilen illüzyonist Aref Ghafouri ve Eren Çayır bir ay süreyle "açığa satış ve kredili işlem yasağı", "brüt takas" ve "internetten emir iletilmesinin kısıtlanması" tedbirlerine tabi tutulacak.
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% 575’lik yükselişin sırrı ‘illüzyon’
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