1 ayda 426 bin kişiye istihdam

Eylülde işsizlik bir önceki aya göre 0.3 puan, geçen yılın aynı ayına göre ise 1.3 puan azalarak yüzde 11.5'e indi. İşsiz sayısı da ağustosa göre 70 bin kişi, geçen yılın eylülüne göre 160 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bine geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı eylülde ağustosa göre 426 bin kişi, son 1 yılda ise 2 milyon 243 bin kişi artarak 29 milyon 254 bine çıktı. Son 1 ayda istihdam sanayide 218 bin, hizmetler sektöründe ise 175 bin kişi arttı. 1 yıllık dönemde sanayide istihdam 792 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 104 bin, inşaatta 206 bin, tarımda ise 142 bin kişi arttı. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine göre, Türkiye
genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 45,8 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı da bu dönemde bir önceki aya göre 426 bin kişi artarak 29 milyon 254 bin kişi, istihdam oranı ise 0.6 puanlık artışla yüzde 45.8 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 51.7 olarak gerçekleşti. İşgücü Eylül 2021'de bir önceki aya göre 356 bin kişi artarak 33 milyon 48 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.5 puanlık artışla yüzde 51.7 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 21.5, istihdam oranı yüzde 32.7 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.9 puan azalarak yüzde 21.5, istihdam oranı 0.3 puanlık artışla yüzde 32.7 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 41.7 seviyesinde gerçekleşti.