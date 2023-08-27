1 milyar doları aştı! Türkiye’nin kuru meyve ihracatı arttı

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlıklı gıda ürünleri listesinde yer verilen kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısıda dünyada açık ara lider konumda olduğunu belirtti.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 19 Ağustos itibarıyla söz konusu ürünlerin ihracatının, bu sezon geçen sezona göre yüzde 5 artışla 1 milyar 103 milyon dolara yükseldiğini aktaran Işık, şunları kaydetti:

"Türkiye, 2022-23 sezonunda en çok kayısıyı Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdi. ABD'ye kuru kayısı ihracatımız yüzde 26'lık artışla 72 milyon dolara yükseldi. Fransa yüzde 13 artışla 40 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatıyla ikinci sırada yer alırken, Almanya yüzde 14 artışla 33 milyon dolarlık Türk kayısısı talep etti. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında Birleşik Krallık 104 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korurken, Almanya'ya 55 milyon dolarlık kuru üzüm ihraç edildi. Hollanda yüzde 25 artışla 50 milyon dolarlık kuru üzüm talebiyle üçüncü sırada yer buldu. ABD yüzde 23 artışla 38 milyon dolarlık kuru incir talebiyle öne çıkarken, Fransa'ya 28 milyon dolar, Almanya'ya 27 milyon dolarlık kuru incir ihraç ettik."

Mehmet Ali Işık, kuru meyve sektöründeki başarının arkasında 35-40 yıldır devam eden sürdürülebilirlik eksenli çalışmaların yattığını vurgulayarak, "Organikte de dünyada lideriz, organik gibi zor bir ürünü yapan ülkemiz pestisitte de önemli bir yol kat etti. 2022/23 sezonunda kuru üzümde 450 milyon doları, kuru incirde ise 250 milyon doları Türkiye'ye kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.