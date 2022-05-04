1 milyon 709 bin yapı dönüştürüldü

Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm çalışmalarının 10. yılını geride bıraktı. Bu süreçte, riskli alanlar ile yeni yerleşim yerlerini içine alan toplam 1 milyon 709 bin bağımsız birimde tespit, tahliye, yıkım, uzlaşma ve yenileme faaliyetine başlandı.Hâlihazırda birçok noktada kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. İstanbul Kadıköy'de 16 bin 150, Esenler'de 60 bin, Üsküdar'daki Ferah, Küplüce, Kandilli, Kirazlıtepe Mahalleleri'nde toplam 8 bin 810, Güngören Tozkoparan'da 2 bin 100, Kâğıthane'deki Talatpaşa ve Yahya Kemal Mahallelerinde bin 45, Kartal'da 955, Zeytinburnu'nda bin 320 ve Gaziosmanpaşa'da 6 bin 100 konut ve ticari bağımsız birimin yapımı devam ediyor.Ayrıca, İzmir Bayraklı'da bin 400, Karabağlar'da bin 600 konutun inşası ile birlikte deprem sonrasında 5 bin 500 konutun inşasına yönelik çalışmalar sürüyor.Ankara'da ise Mamak'ta 10 bin 200, Altındağ'da bin, Elmadağ'da 400 olmak üzere 11 bin 600 konuta yönelik çalışmalar devam ediyor. 81 ilin neredeyse çoğunda çalışmalar sürerken, yılsonuna kadar yaklaşık 300 bin konutun yenilenmesi hedefleniyor.Öte yandan, yapısal anlamda tehlike arz eden ve yenilenmesi veya güçlendirilmesine karar verilen yapı maliklerine taşınma ve kira yardımı, faiz desteği, birtakım muafiyetlerden faydalanma imkânı ve inşaatlar için tamamlanma güvencesi sağlanıyor. Kira yardımı süreleri riskli yapılarda 18 ay iken, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında bu süre 48 ayı geçmemek şartıyla idarece belirleniyor. TOKİ, diğer paydaşlar ve vatandaşlara toplamda yaklaşık 21 milyar 9 milyon lira kaynak sağladı.