1 milyon 800 bin işyerine asgari ücret desteği

İşverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin 400 liraya yükseltilmesi ve Haziran 2023'e kadar uzatılmasını öngören yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Salgın nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde, hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri SGK'ye eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri de fiili duruma getirildi. Asgari ücret desteği ocak-haziran ayları dönemini kapsayacak. İşçi başına verilecek asgari ücret desteği 13.33 lira olup aylık 400 lirayı bulacak. İşverenin yararlanacağı asgari ücret desteği tutarı kendisine ödenmeyecek, SGK'ya ödeyeceği primlerden mahsup edilecek. Geçen yıl sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında da ilk defa 2023'te tescil edilmiş işyerlerinde olduğu gibi SGK'ya bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden asgari ücret desteği sağlanacak.2023 yılından önce tescil edilmiş olan işyerleriyle ilgili söz konusu 250 liralık sınır ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 500 Türk Lirası olarak esas alınacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yürütülen, kamudaki 500 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi süreci devam ediyor. Daha önce çalışmanın kapsamına dâhil edilen sayıları 20 bin olan 50-D'li araştırma görevlileri, Yüksek Öğretim Kurulu'nun hazırlayacağı başka bir tasarıya dahil edileceği gerekçesiyle Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda söz konusu düzenleme kapsamından çıkarıldı.