1 milyon gence yeni iş kapısı olacak! Bakan Nebati: Gençler mesleki yeterlilik belgesi alacak





DENEYAP ATÖLYELERİ KULLANILACAK



Proje ve Milli Teknoloji Hamlesi çalışmaları kapsamında da önemli bir adım atıldı. Hazine ve Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Proje kapsamında 182 olan eğitim sayısının yılsonuna kadar 300'e ulaşması planlanıyor. Ayrıca, adayların uygulamalı eğitim alabileceği ve uygulama yapabileceği deneyap atölyeleri gibi ortamların proje kullanıcılarının erişimine açılması için de çalışmalar yürütülecek. Adaylar ve işverenler projeye "https:// 1milyonistihdam. hmb.gov.tr/" adresinden ücretsiz ve koşulsuz kaydolabiliyor.