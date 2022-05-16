1 yılda 2.2 milyon kişiye istihdam

Geçen yıl, ihracat ve sanayinin lokomotifliğinde yüzde 11 büyürken 3.1 milyon yeni istihdam yaratan Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde de bu performansını korudu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ay sonunda açıklayacağı ve piyasanın yüzde 6-7 aralığında büyüme beklediği bu yılın ilk çeyreğinde istihdamda artış devam etti. TÜİK'in dün açıkladığı verilere göre 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 13.1 olan işsizlik oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 11.4'e geriledi.2021'in ilk üç ayında 4 milyon 189 bin kişi olan işsiz sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde 344 bin kişi azalarak 3 milyon 845 bine geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 1 yılda 2 milyon 183 bin kişi artarak 29 milyon 964 bine yükseldi. İstihdamda bir önceki çeyreğe göre de artış 188 bin kişiye ulaştı. İstihdamda son 1 yılda yaşanan artışta lokomotifliği sanayi ve hizmetler sektörü üstlendi. Sanayide 5 milyon 932 bin olan çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde 6 milyon 529 bine, hizmetlerde de çalışan sayısı, tam açılmanın da etkisiyle, 15 milyon 219 binden, 16 milyon 867 bine yükseldi.MERKEZ Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mart ayında 5 milyar 554 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 24 milyar 223 milyon dolar oldu. Geçen yılın mart ayında 314 milyon dolarlık açık oluşan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 480 milyon dolar fazla verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı da, nisan ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Bütçe, nisanda 50 milyar 167 milyon lira açık verdi. Yılın ilk 4 ayında ise 19.3 milyar TL bütçe açığı verilirken, 2021'in ilk 4 ayında 73.3 milyar TL olan faiz dışı fazla, bu yılın aynı döneminde 84.6 milyar liraya çıktı.