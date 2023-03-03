1 yılın en düşük enflasyonu: % 55.18

Enflasyonda Kasım 2022'de başlayan düşüş devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) şubatta aylık yüzde 3.15 artarken, yıllık enflasyon yüzde 55.18 ile son 1 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ekimde yüzde 85.5 olan yıllık enflasyonda 4 ayda yaşanan düşüş 30 puanı geçti. Şubatta aylık bazda en yüksek artış yüzde 7.36 ile gıdada yaşanırken, giyim ve ayakkabıda yüzde 1.7 düşüş oldu. Yıllıkta en yüksek enflasyon yüzde 74.34 ile lokanta ve otellerde gerçekleşti. Analistler yıllık enflasyonun martta yüzde 52'nin, nisanda ise yüzde 47'nin altına inmesini bekliyor.Şubatta yüzde 1.56 artan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise yıllık bazda yüzde 76.61 ile 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. TÜİK deprem felaketi nedeniyle, şubatta Gaziantep, Malatya ve Hatay bölge müdürlüklerine bağlı olan illerde saha fiyatları derlenemediğini açıkladı. Kurum, bu illerde "işyeri barkod tarama verileri" ve veri kazıma yöntemi ile "internetten derlenen fiyat verilerin" kullanımına devam edildiğini söyledi. Şubatta en fazla fiyat artışı yüzde 24.56 ile "sebzede (patates ve bazı yumru bitkiler hariç)", en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4.4 ile "kadın giyimi"nde gerçekleşti.