10 bin hanenin elektriği karşılanacak! Akça HES’te çalışmalar tamamlandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 6,55 megavat kurulu güce sahip Akça HES'te çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

10 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak proje ile milli ekonomiye yıllık 70 milyon TL katkı sağlanacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"10 Bin Hanenin Elektriği Karşılanacak... 6,55 megavat kurulu güce sahip Akça HES'te çalışmalar tamamlandı. 10 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak proje ile milli ekonomiye yıllık 70 milyon TL katkı sağlanacak."