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Haberler Ekonomi Haberleri 10 bin hanenin elektriği karşılanacak! Akça HES'te çalışmalar tamamlandı
Giriş Tarihi: 31.3.2023 10:12

10 bin hanenin elektriği karşılanacak! Akça HES'te çalışmalar tamamlandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 10 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak 6,55 megavat kurulu güce sahip Akça HES projesinde çalışmaları tamamlandı.

10 bin hanenin elektriği karşılanacak! Akça HES’te çalışmalar tamamlandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 6,55 megavat kurulu güce sahip Akça HES'te çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

10 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak proje ile milli ekonomiye yıllık 70 milyon TL katkı sağlanacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"10 Bin Hanenin Elektriği Karşılanacak... 6,55 megavat kurulu güce sahip Akça HES'te çalışmalar tamamlandı. 10 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak proje ile milli ekonomiye yıllık 70 milyon TL katkı sağlanacak."

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10 bin hanenin elektriği karşılanacak! Akça HES'te çalışmalar tamamlandı
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