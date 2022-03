10 bin lira maaşla eleman bulunamıyor

Mücevherİhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, sektörde her alanda eleman ihtiyacı bulunduğunu belirterek, "Cilacı, mumcu, kalıpçı, monturcu... İstanbul 'da maliyet çok arttı hem de eleman bulmak zor. Şu anda 10 bin TL maaşla çalışacak insan bulamıyoruz" dedi. İtalya 'nın Vicenza şehrinde düzenlenen Vicenzaoro 2022 Altın, Gümüş, Değerli Taşlar ve Tasarım Fuarı'nda gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Kamar, Kahramanmaraş 'ta Kuyumcukent benzeri bir yer açıldığını, Tokat 'ta taş kesim projesinin hayata geçtiğini, eleman açığını kapatmak için çalıştıklarını söyledi. Kamar, "Sektörün iki okulu var. Buralardaki stajyerler firmalarda işe başlasa da açığı karşılamıyor. Diğer mesleki ve teknik liselerde de tanıtım günleri düzenleyeceğiz" diye konuştu.Geçen yıl ihracatlarının yüzde 80 arttığını, ikinci vardiya üretime geçtiklerini söyleyen Mustafa Kamar, "Ancak bu kez istihdam eksiği çıktı. Yeterli eleman olsa üçüncü vardiyaya da geçebiliriz" dedi.İTALYA'NIN Vicenza şehrinde düzenlenen Vicenzaoro 2022 Altın, Gümüş, Değerli Taşlar ve Tasarım Fuarı'na 62 Türk firması katıldı. İtalya'da üretici sayısı azalırken, bu boşluğu dolduran Türk firmalarının sayısı her geçen gün artıyor. Kamar, "Vicenza dünyanın en büyük fuarlarından biri. Burada Türk şirketleri öne çıkmaya başladı. Mücevherde payını yükselten iki ülkeden biri biziz, diğeri ise Çin. İtalya'nın yerini biz almaya başladık. İtalya'da üretici azalırken Türkiye 'de her geçen gün artıyor" dedi. Kamar, 24-27 Mart tarihlerinde İstanbul'da Jewelry Show'un başlayacağını söyledi.