10 marka ile Türkiye’nin en büyüğü oldu

Türkiye otomotiv sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Tofaş, Stellantis Türkiye dağıtım şirketi Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin sermayesinin tamamını 400 milyon euroya satın alacak. Yeni dönemde Tofaş, tüm Stellantis markaları Alfa Romeo, Fiat, Citroen, DS Automobiles, Jeep, Maserati, Opel ve Peugeot'nun satış ve pazarlamasını üstlenecek. Böylece Tofaş'ın temsil ettiği marka sayısı Ferrari ve Lancia ile birlikte beşten 10'a yükseldi.Bu anlaşma sonrasında Türkiye otomobil pazarında yeni bir dönem başladı. Tofaş, pazarda en çok marka temsil eden şirket haline geldi. Doğuş Otomotiv, sekiz marka ile Türkiye'de en fazla marka temsil eden grup konumunda bulunuyordu. Doğuş Otomotiv bünyesinde Audi, Bentley, Cupra, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen gibi otomobil markaları bulunuyor. Borusan Otomotiv ise, BMW, Jaguar, Land Rover ve MINI olmak üzere dört markanın Türkiye temsilciliğini yapıyor.