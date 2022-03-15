10 milyar dolarlık Türkiye tanıtımı

Fransa
'nın Cannes
şehrinde 31. kez düzenlenecek dünyanın en önemli gayrimenkul fuarı MIPIM 2022, iki yıl aradan sonra ilk kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Dünya gayrimenkul sektörünün dev oyuncularının bir araya geldiği fuara Türkiye, İstanbul Pavilyonu ile katıldı. Geçmiş yıllara göre konumu ve etkinliği güçlendirilen çadır, dijital devrimiyle dikkat çekti. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) öncülüğünde kurulan İstanbul Pavilyonu'nda 30'a yakın projenin yer aldığı özel bir katalog hem fiziki, hem de dijital olarak katılımcılara tanıtılıyor. GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, tanıtımı yapılan projeler arasında Airport City
'den Galataport
'a, Finans Merkezi
'nden Fenerbahçe Kalamış Marina'ya, kentsel dönüşüm projelerinden markalı konut projelerine kadar birçok yatırımın sergilendiğini söyledi. Bu projelerin toplam arsa ve inşaat olmak üzere toplam yatırım değerinin 10 milyar doları bulduğunu belirten Kalyoncu, "Bu gayrimenkul yatırımlarının uluslararası işbirliklerine önayak olmak için buradayız" dedi.
14 BİN KİŞİYE RAPOR
Mehmet Kalyoncu, buluşmada potansiyel yatırımcılara PWC Türkiye'nin MIPIM için ilk defa hazırladığı 'Mekansal Bakış Açısı ile Türkiye'de Gayrimenkul Yatırımının Yükselen Alanları ' raporunun da iletildiğini ifade etti. Katılımcı 23 bin kişinin 14 binine bu rapor gönderilerek, Türkiye'nin gayrimenkul alanındaki mevcut ve potansiyel sistemine ilişkin tarafsız bakış açısı sunuldu.
Ayrıca E&Y kuruluşuna proje kataloğu hazırlatıldı. Fuarın başladığı andan itibarın İstanbul Çadırı'na olan ilginin yüksekliğine dikkat çeken Kalyoncu, bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
'nin katılımlarıyla düzenlenecek bir yatırımcı kahvaltısı düzenleneceğini hatırlattı.
TURİZM YATIRIMINA İLGİ YÜKSEK
Mehmet Kalyoncu MIPIM 2022'nin kendilerini motive ettiğini anlatarak, "Dubai
'deki CityScape ile Almanya
'daki Expo Real fuarlarına da kapsamlı bir katılım için şimdiden hazırlıklara başlıyoruz" dedi. Kalyoncu, Türkiye'de turizm yatırımlarına olan ilginin yüksekliğine vurgu yaptı. Mehmet Kalyoncu, uluslararası yatırımcıların artık konut projeleri yerine lojistik, turizm yatırımları, veri merkezi gibi yatırımlara ilgi gösterdiğini ifade etti.