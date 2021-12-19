10 takımdan 9’u ihracata gidiyor

İhracattaki hızlı seyir tekstilde de kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Türkiye
'nin alanında en eski markalarından ve ihracatçılarından biri olan Damat Tween
'i bünyesinde bulunduran Orka Holding
'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 2021 yılının kendileri için ihracatta bir sıçrama yılı olduğunu söyledi. Pandemi öncesi yüzde 30'larda olan ihracatın üretim içindeki payının yüzde 92'lere kadar çıktığını söyleyen Orakçıoğlu, "Türkiye'ye koronavirüs pandemisini en iyi yöneten ülkelerden biri oldu. Bizim grubumuz da şu anda inanılmaz bir talep var yurt dışından. Hem üretim adetimiz arttı hem de ürettiğimiz marka sayısı. İç piyasanın payı yüzde 8'e kadar geriledi. Yeni bir yatırım için de kolları sıvadık. Mevcut fabrikamızın yanında yeni bir yatırım yapacağız ve üretim kapasitemizi artıracağız" dedi. Portekiz
ve İspanya
gibi ülkeler ile rekabet ettiklerini de vurgulayan Orakçıoğlu, rekabetin de 'fiyat' yerine 'kaliteli üretim' üzerinden olmasının umut verici olduğunu dile getirdi. Rekabette dijitalleşmenin önemine de değinen Orakçıoğlu, Damat Tween'in bir ilke imza atarak 2022 yılında modada Türkiye'nin ilk metaverse
(sanal evren) mağazasını açmaya hazırlandığını da belirtti. GoArt Metaverse
ile iş birliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Orakçıoğlu, "Geleceğin yeni ve en etkin rekabet alanı, hiç kuşkusuz ki metaverse olacak. Damat Tween ile biz de geleceğin dünyasında yerimizi alıyoruz. Müşterilerimiz artık mağazaya gitmek yerine diledikleri lokasyondan metaverse mağazamızda sanal gezinti yaparak istediği kıyafeti, istediği bedende kendi avatarlarına (sanal kimlik) giydirme ayrıcalığına kavuşacak. Beğendikleri ürünleri online olarak alarak alışverişlerini tamamlayabilecek" dedi.
200 BİN DOLARLIK YATIRIM YAPTIK
METAVERSE'TE Göbeklitepe
'yi de satın aldıklarını belirten Orakçıoğlu, bu alana yaptıkları yatırımın halihazırda 200 bin doları bulduğunu da vurguladı. Dünyada Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality - AR ) kullanıcı sayısının 800 milyonken, bu sayının 2025'te 2 milyar olacağını da belirten Orakçıoğlu, özellikle e- ticarette satışın artık yeni platformlar üzerinde olacağını da ekledi.
AVATARLARLA KIYAFET DENEMESİ
SÜLEYMAN Orakçıoğlu "Ar-Ge'den pazarlamaya tüm stratejilerimizde artık metaverse de yer alıyor. Müşterilerimize metaversede 360 derece mağaza deneyimi yaşatmayı planlıyoruz. Avatarlarla olan etkileşim, Damat Tween'in metaversede marka bilinirliğini artıracak" dedi.