10. Uluslararası Havacılık ve Uzay Teknolojilerindeki Son Gelişmeler Konferansı başladı

Hava Harp Okulu Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Kadircan Kottaş, bu yılki RAST etkinliğinin Kovid-19 salgınının patlak vermesinden bu yana düzenlenen ilk RAST konferansı olduğunu, iki yılda bir yapılan konferansın salgın nedeniyle 2021'de yapılamadığını belirtti.

Son konferansın 4 yıl önce düzenlendiğini aktaran Kottaş, "Bu yıl konferans, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılına denk geliyor. Bu RAST, 2003'teki ilk konferanstan bu yana en geniş katılımlı konferans. Türkiye, hava ve uzay teknolojilerinde son yıllarda birçok gelişme yaşadı. Haziran 2019'daki son RAST'tan bu yana kayda değer bu gelişmelerden bazılarını gözden geçirelim." diye konuştu.

Kottaş, konuşmasında Türk savunma şirketlerinin geçen süre zarfında yaptığı üretimlerden söz etti.

Savunma sanayide yaşanan gelişme ve elde edilen başarıların, çalışkan mühendislerin üstün başarısı ve yılların bilgi birikiminin bir neticesi olduğunu belirten Kottaş, "Bunların, daha büyük nice başarıların müjdecisi olduğuna yürekten inanıyorum" dedi.