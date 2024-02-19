100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı

Vodafone Türkiye'nin uluslararası dijital altyapı sağlayıcılarından Edgnex Data Centres by DAMAC ile işbirliği gerçekleştirdi. Bu kapsamda İzmir'de yeni bir veri merkezi açılacak. Yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım yapılması öngörülen veri merkezinin 2025'in ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi hedefleniyor. Yatırımda ortaklık yüzde 50-50 olacak.Faaliyetlerine veri taşıma ve barındırma hizmetleriyle başlayacak olan merkez, uzun vadede 6 megavat kapasiteye kadar ulaşarak Vodafone'un Ege Bölgesi'ndeki en büyük kapasiteli veri merkezlerinden biri olacak. 12 megavat kapasiteye kadar büyümeye elverişli bir yapı olarak tasarlanacak veri merkezi ile Vodafone'un Türkiye'nin büyükşehirlerinde bulunan veri merkezlerinin sayısı 6'ya, beyaz alan büyüklüğü ise 13 bin 500 metrekareye ulaşacak. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, sektör olarak yeni nesil teknolojilerle donatılmış genişbant altyapısının yaygınlaştırılması ve dijital araçlara erişimin sağlanması yoluyla ekonomik ve toplumsal gelişime katkı sağladıklarını söyledi.Aksoy, "Arzumuz, hem şirketimiz hem de sektör genelinde yatırımlarımızın ekonomiye katkısının artarak devam etmesi" diyerek, sözlerine şöyle devam etti: "Vodafone olarak, son 17 yılda yaptığımız yatırımın reel değeri 157.6 milyar TL'yi aştı. Sadece 2022-23 mali yılında Türkiye GSYH'sine 68 milyar TL'lik katkı sağladık. Küresel bulut bilişim pazar büyüklüğünün 2026'ya kadar 947.3 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Bulut bilişim için güvenilir ve yüksek kapasiteli veri merkezlerine yatırım yapılması bir zorunluluk olmaya devam ediyor. Bu anlayışla DAMAC ile ülkemize yeni bir veri merkezi kazandırmak üzere güçlerimizi birleştirdik ve bir ortak girişim şirketi kurduk. Amacımız, Türkiye'de ve diğer global pazarlarda veri merkezi tesisleri geliştirmek."EDGNEX Data Centres by DAMAC Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Aqil Ali, işbirliğinin önemine dikkati çekti. Ali, "Şirket olarak dünyada 1 milyar dolarlık bir 'Data Center' yatırımı planlıyoruz, 100 milyon dolarlık yatırım da bunun içinde. Bu merkez verimli modüler büyümeye izin veren bir veri merkezi. İki ülke için katma değerli bir yatırım olacak. Bu yatırım iki ülkenin de ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol oynayacak. Bu yatırım bizim için de önemli bir dönüm noktası olacak" dedi.VODAFONE, hâlihazırda İstanbul'da 2, İzmir, Ankara ve Adana'da birer tane olmak üzere toplam 5 veri merkeziyle hizmet veriyor. Veri merkezi hizmetlerini özel araçlar üzerinden 180'i aşkın metrikle izleniyor, tüm veri merkezlerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıyor.