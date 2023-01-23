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Giriş Tarihi: 23.1.2023

100’üncü yılda ihracat hedefi 34 milyar dolar

100’üncü yılda ihracat hedefi 34 milyar dolar
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin 2022 yılı ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 5.7 artışla 30 milyar 996 milyon dolar oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "En büyük pazarımız Avrupa başta olmak üzere ekonomide yaşanan yavaşlama ve talep değişimlerine rağmen gerek aralık ayında gerekse 2022 boyunca otomotiv ihracatımızda artış kaydettik" dedi. Sektör için 2023 yılının ise ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Çelik, "Bu yıl 34 milyar dolarlık ihracatla ülke ihracatındaki sektörel şampiyonluğumuzu devralmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
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100’üncü yılda ihracat hedefi 34 milyar dolar
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