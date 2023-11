12 ay dolu dolu turizm

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Turkuvaz Medya Grubunu Ordu'da ağırladı. Geleneksel belediyecilikten modern belediyeciliğe geçtik diyen Başkan Mehmet Hilmi Güler "Belediyenin yapması gereken işler zaten var, biz bunun haricinde halkımıza daha yaşanılır bir kent, halkımızı üretmeye, sahiplenmeye ve konforunu üst düzeye çıkartmak için neler yapabiliriz düşüncesi ile çalışıyoruz. Onun için diyoruz ki Düşünen ve üreten Ordu sloganı ile yala çıktık ve geçen süre zarfında da bunu başardığımıza inanıyoruz dedi. Turkuvaz medya grubu bünyesinde bulunan Sabah, Takvim ve Fotomaç gazetesinin yanı sıra Atv, Ahaber, Apara ve dergi grubu ile Ordu'ya bir günlüğüne çıkartma yaptı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler gelen ekibe bizzat eşlik ederek kısa bir Ordu turu yaptırdı. Ekiple birlikte Boztepe'de kahvaltı yapan başkan ilk olarak şehir merkezine 21 km uzaklıkta olan 810 rakımlı Yoroz tepesine çıkaraktı. Altınordu'ya kuş bakışı bakan Yoroz tepesine yeni yaptığı donatılar ile gelenlerin seyir zevkini doruklara çıkartırken bol oksijen almalarını sağlıyor. Deniz kenarına yapılan ve üç bloktan oluşan Belde evleri Bir zamanlar Türkiye gündemini meşgul etmiş ve Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu buraya hiç yakışmamış dediği evleri yıkarak şimdilerde vatandaşın en çok uğradığı ve zaman geçirdiği Çamlı Köşk Belde evleri oldu.Her alanı farklı bir güzel olan Ordu'nun bu defa Fatsa ilçesine kazandırılan bir adaya konuk olan ekip, Karadeniz'in yeni keşfedilen ve herkesin burayı görmek için limanda sıra beklediğini görmek, bir çay içmek ve o Karadeniz rüzgârının ortasında zaman geçirmek için saatlerce beklemek inanın değer diyor gezip görenler. Fatsa Belediyespor'un renklerinin de sarı lacivert olması sabah yazarı Levent Tüzemen'in bu adaya Fenerbahçe adası demesi gezi ekibinin dikkatinden kaçmadı. Ordu'da her alana dokunan Büyükşehir Belediye Başkanı bu adaya ulaşmak isteyenleri yılbaşına kadar ücretsiz taşıyarak ilçenin yeni kara parçası ile tanışmalarını sağlıyor.Başkan Güler, Enerji Bakanlığı döneminde yenilenebilir enerji kullanımlarına büyük önem vermişti. Belediyecilikte de bu yatırımlarını sürdüren Güler, Akkuş'ta Rüzgar Elektrik Santralleri kurmuş. Burada 240 megavat elektrik üretilirken, hedef çok daha ilerisi. Ayrıca turizm hedefleri ile örtüşen atılımlardan biri olan yeni otogarın çatısı da tamamen güneş enerji panelleri ile donatıldı. Böylelikle otogar kendi elektrik ihtiyacını kendisi karşılıyor. Ayrıca Ordu'daki çöpler de enerjiye dönüştürülüyor. Günde 7 bin konutun elektrik ihtiyacı bu çöplerin dönüşümü ile kazanıyor. Başkan Güler, çıtayı neredeyse 5 kat ileriye koymuş. 33 bin konutun elektriğinin çöplerin dönüştürülmesinden sağlanması planlanıyor.DÜNYANIN birçok ülkesi için en önemli gelir kaynağı hiç kuşkusuz ki turizm. Küresel ısınma ile birçok turizm güzergahı da değişiyor. Enerjive Tabi Kaynaklar Bakanlığı da yapmış olan Hilmi Güler, bu durumun farkına erkenden varanlardan. İklimin ılımanlaşması, suyun daha fazla ısınması ile turizmin yeni gözdelerinden biri Karadeniz olacak gibi görünüyor. Ordu'nun pastadan en büyük payı alması için Ordu Büyükşehir Belediyesi kolları sıvamış. Mavi Bayraklı plaj sayısı hızla artırılırken, plajlar ve sahiller de çok daha modern ve düzenli bir hale getirildi. Ayrıca Kruvaziyer gemileri de ÜnyePort projesi ile Ordu'ya yanaşabiliyor. Binlerce turist Kruvaziyer ile Ordu turizmine can suyu oluyor. Rakamı daha da artırmak isteyen Başkan Güler, kent merkezindeki limanın derinliğini artırıp büyüterek Kruvaziyerlere yeni bir alan daha açmak istiyor.SADECE bir alanda değil her alanda varlığını hissettiren başkan Güler bu defa Üniversite öğrencileri ile ekibi Kültür Otağında bir araya getirdi. Ordu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri ile kısa bir söyleşiye katılan ekipte moderatorlüğü Ekrem Kızıltaş yaptı. Levent Tüzemen, Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Mehmet Yılmaz, Belediye Başkanı Hilmi Güler, Nihan Günay ve Yüksel Aytuğ öğrencilerden gelen soruları yanıtladılar ve çıktıkları yolda asla pes etmemelerini, parolanın ise çalışmak, çalışmak ve daima okumak ve çalışmak olduğuna vurgu yaptılar.KÜRESEL iklim krizi ile su kıtlığı adım adım geliyor. Ordu'nun su sıkıntısı çekmemesi için birçok çalışma gerçekleştirilirken, en dikkat çekici hamlelerden biri suyun israf edilmemesi ile ilgili. Başkan Güler, bu konuda oldukça hassas davranıyor. Ordu'da yağmur suları depolanarak tarımda kullanılıyor. Bu çalışma ile 12 milyon TL tasarruf edildi, 3 milyon metreküp su kaybı da önlendi. Yeni binalarda bu sisteme uymayanlara ruhsat verilmiyor. Ordu'da su israfını önlemek belediyenin kırmızı çizgisi olarak belirtiliyor. Ayrıca 6 yeni su sondaj kuyusu açıldı, 34 yeni su sondaj kuyusu ve göletlerde çalışmalar sürüyor. Ordu'nun, türkülere konuk olan dereleri eskisi gibi çağlasın diye kentteki derelerde düzenleme çalışmaları var.Ordu'nun dereleri…İlkdefa gidenlerle beraberseniz, Ordulu olduğunuzu öğrendiklerinde ilk soruları genellikle 'Ordu'nun dereleri yukarı akıyor mu?' ya da 'Ordu'da dere var mı?' olur. Cevap, Ordu'da yaklaşık iki bin dere olduğu ve bunların 'henüz yukarı akmaya başlamadıkları' şeklindedir. Başlıcaları Melet Irmağı, Bolaman Çayı, Elekçi Irmağı ve Turna suyu olan bu derelerin, Başkan Hilmi Güler'in girişimleri ile temizlendikleri için 'kara yosun bağlamadıkları' da iyi haber…Turkuvaz Medya mensupları olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi Dr. M. Hilmi Güler'le beraberliğimizin dolu dolu geçeceğini biliyorduk. Sabahki buluşmanın ardından ilk durağımız Yoroz Seyir Terası'na çıkarken biraz zorlansak da, ortak kanaat 'buna değdiği' yönündeydi. Hava biraz puslu da olsa, Ordu ve çevresini 850 metre yüksekten seyretmek, hakikaten güzeldi. Ordu'nun Batı girişinde deniz kenarına dikilen devasa üç gökdeleni yıktırıp yerine yaptırdığı Çamlı Köşk'deki çay molasında, halkın ciddi ilgisine mazhar olan sosyal tesisin alt katlarının kütüphane olacağını öğrendik. Sonraki durak Fatsa Adası, Türkiye'nin en uzun süre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı yapmış olan M. Hilmi Güler'in gözlem alışkanlığının meyvelerinden. Fatsa'nın 2-3 kilometre açıklarındaki kayalığı fark eden Güler, kayaların üzerine kurduğu platforma bir kafeterya yaptırmış. Gün içinde ücretsiz tekne seferleri ile ziyaret edilebiliniyor.Ordu resmen büyülüyorCumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olan AK Parti'nin 58'inci, 59'uncu ve 60'ıncı hükümetlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüten Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Belediye Başkanlığı'nda Ordu ili "Düşünen, Üreten ve Yarışan" bir kent olmuş. Devlet Adamlığı kültürüyle yoğrulmuş bir çok alanda üst düzey görevler üstlenmiş Hilmi Güler Ordu'yu tam bir cazibe merkezi haline getirmiş. İlk etapta Ordu'nun derelerini ıslah etmiş, menfez ve dere yataklarından bir yıl içinde 4600 kamyon dolusu hafriyat çıkarılmış ve derelerin tehdit olmasını önlemiş. Turizme büyük önem veren Başkan Güler'in şehirde oluşturduğu Boztepe Seyir Terası, Yoroz Seyir Terası ve özellikle Fatsa'da denizin ortasında bulunan kayalıklar üzerine yaptığı Fener Adası çok büyük ilgi topluyor. Altınordu İlçesi'ndeki 930 rakımlı büyüleyici Yoroz Seyir Terası'ndan Ordu, Giresun ve Trabzon'un bir çok ilini görebiliyorsunuz. Yoroz Kent Ormanı da "Zümrüt" gibi parlıyor.