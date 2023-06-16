13 bin konuta 450 bin talep

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla gerçekleştirilen kampanya büyük ilgi gördü. Emlak Konut GYO ve THY işbirliğiyle, Arnavutköy'de hayata geçecek 13 bin konut için iki haftada 450 bini aşkın müracaat yapıldı. Erişilebilir konut projesi kapsamında, kampanyaya İstanbul'da sadece ilk evini alacak vatandaşların müracaat ettiğini söyleyen Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Toplamda 13 bin bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesini büyük bir kent vizyonuyla, mahalle kültürünü yansıtan yatay mimari anlayışıyla tasarladık. Türk Hava Yolları ile iş birliği içinde yürüttüğümüz bu projemizi, güvenli yapıların yanı sıra, estetik ve yenilikçi dokunuşlarla, sıfır atık altyapısına sahip modern bir yaşam alanı olarak geliştirdik. Toplamda 450 binin üzerinde başvuru aldık" dedi.Daha önceki "İlk Evim, ilk işyerim" ve "Yeni Evim" Projelerinde olduğu gibi bu kampanyada da özel kontejanlar ayrıldığını belirten Gedikli, "Projede toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı tanıdık. Vatandaşımızın büyük teveccüh gösterdiği projemizde kura çekilişlerini de yakın tarihte gerçekleştireceğiz. Kampanyamızın gördüğü bu yoğun ilgi doğrultusunda erişilebilir konut alanında yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.Geliştirdikleri projeleri 'sürdürülebilir yaşam alanı' olarak niteleyen Gedikli şu bilgileri paylaştı: "Az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarladığımız projemizde, her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi tüm detayları düşünerek bir kentsel tasarım çalıştık. Sıfır Atık altyapısıyla geri dönüşümü destekleyen bir proje."