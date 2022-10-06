13. Türk-Arap Ekonomi Forumu başladı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, "Arap ülkeleri ile son dönemde ticaret, savunma, sanayi, sağlık, tarım ve turizm gibi pek çok alanda ivmesini artırdığımız ilişkiler finans ve yatırım alanında daha da ileri gitme hedefindedir." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Arap Odalar Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle Al-Iktissad Wal-Aamal tarafından düzenlenen "13. Türk-Arap Ekonomi Forumu (TAF'2022)" başladı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zaman, açılışta yaptığı konuşmada, 5 yıl aradan sonra forumun tekrar gerçekleştirilmesinin Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin daha yukarı seviyelere çıkarma kararlılığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye ile Arap dünyası arasındaki özel ilişkiye büyük önem verdiklerini kaydeden Zaman, "Ülkelerimiz arasındaki yüksek düzeyli iş birliği ve temasların kullanılması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bu diyalogları çok önemsiyoruz. Arap ülkeleri ile son dönemde ticaret, savunma, sanayi, sağlık, tarım ve turizm gibi pek çok alanda ivmesini artırdığımız ilişkiler finans ve yatırım alanında daha da ileri gitme hedefindedir." ifadelerini kullandı.

Bugün çok çeşitli alanlarda iş birliği yapma imkanı bulacaklarını aktaran Zaman, forumda gelecekte önlerine çıkacak fırsatları beraber tanımlayabileceklerini söyledi.