Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 1.4 milyar euroluk yatırım
Giriş Tarihi: 11.3.2024

1.4 milyar euroluk yatırım

1.4 milyar euroluk yatırım
Mercedes-Benz Türk, Daimler Truck'ın 3 büyük kamyon üretim tesisinden biri olan Aksaray Kamyon Fabrikası, Daimler Buses'ın dünyadaki en büyük otobüs üssü olan Hoşdere Otobüs Fabrikası ve bünyesinde bulunan iki AR-GE merkezi ile kurulduğu tarihten bu yana, yaklaşık 1.4 milyar euro yatırıma imza attı. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Türkiye ağır ticari araç endüstrisinin lokomotif şirketi olarak, endüstriye öncülük etme ve ülke ekonomisine katkı sağlama misyonu taşıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne gerçekleştirdiğimiz 1.4 milyar euroluk yatırımın yanı sıra, Aksaray Kamyon Fabrikamız ve Hoşdere Otobüs Fabrikamız ile 2023 yılında rekor adetlerde üretim ve ihracata imza atarak ülke ekonomisine katkımızı sürdürdük" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
1.4 milyar euroluk yatırım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA