1.4 milyar euroluk yatırım

Mercedes-Benz Türk, Daimler Truck'ın 3 büyük kamyon üretim tesisinden biri olan Aksaray Kamyon Fabrikası, Daimler Buses'ın dünyadaki en büyük otobüs üssü olan Hoşdere Otobüs Fabrikası ve bünyesinde bulunan iki AR-GE merkezi ile kurulduğu tarihten bu yana, yaklaşık 1.4 milyar euro yatırıma imza attı. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Türkiye ağır ticari araç endüstrisinin lokomotif şirketi olarak, endüstriye öncülük etme ve ülke ekonomisine katkı sağlama misyonu taşıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne gerçekleştirdiğimiz 1.4 milyar euroluk yatırımın yanı sıra, Aksaray Kamyon Fabrikamız ve Hoşdere Otobüs Fabrikamız ile 2023 yılında rekor adetlerde üretim ve ihracata imza atarak ülke ekonomisine katkımızı sürdürdük" dedi.