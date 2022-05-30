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Giriş Tarihi: 31.5.2022

1.5 milyon öğrenciye yaz işi

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
1.5 milyon öğrenciye yaz işi

Bugüne kadar 2 milyona yakın vatandaşın yararlandığı okul güvenliği, çevre düzenlemesi, bakım onarım, ağaçlandırma, park düzenlemesi işlerini içeren toplum yararına programlar (TYP) yeniden düzenlendi. Programdan 1.5 milyon açıköğretim öğrencisi de yararlanabilecek. Programdan isteğe bağlı sigorta primi yatıran işsizler de yararlanabilecek

İŞKUR, toplum yararına programların yürütülmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Programlara katılım şartları arasında yer alan son bir ay işsiz olma şartı, "programa başvuru tarihinde işsiz olma" şeklinde değiştirildi.
Daha fazla kişinin programlardan yararlanması amacıyla katılımcıların programlardan genel yararlanma süresi 24 aydan 9 aya düşürülüyor. Eylül 2017'den sonra programlardan 9 ay ve daha fazla süreyle yararlananlar, azami yararlanma hakkını tamamlamış sayılacak. Programdan 9 aydan az yararlananlar söz konusu tarihten sonra 9 aya kadarki süre kadar programdan yararlanabilecek. Programların azami uygulama süresi 9 aydan 6 aya düşürülecek. Programa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, İŞKUR'a işsizlik kaydı olan, 18 yaşını bitiren, emekli ve malûl aylığı almayan ve açık öğretim gibi devam zorunluluğu olmayan öğrenciler katılabiliyor.
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1.5 milyon öğrenciye yaz işi
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