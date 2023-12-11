16 yaşındaki kız 13 yaşındaki arkadaşını bıçakladı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi A.M.Ö., sosyal medya üzerinden 16 yaşındaki N.N. ile tartıştı. Tartışma büyüyünce iki kız, kozlarını paylaşmak için Nene Hatun Parkı'nda buluşmak üzere randevulaştı. 13 yaşındaki arkadaşı F.S.Ö. ile birlikte parka gelen N.N., burada A.M.Ö. ile yeniden tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, yanında getirdiği bıçağı çıkaran N.N., A.M.Ö.'yü göğsünden bıçaklayıp kaçtı.Yaralı kız ise yakınlardaki sağlık kabinine sığındı. İlk müdahalesi burada yapılan küçük kız ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. A.M.Ö'nün sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Olaydan sonra harekete geçen polis, N.N. ve F.S.Ö.'yü kısa sürede yakaladı. Sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen 2 kızdan F.S.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, N.N. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. N.N. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.