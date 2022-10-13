17. Gayrimenkul Zirvesi 25 Ekim’de

GYODERtarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen Gayrimenkul Zirvesi'nin 17'ncisi Zorlu PSM'de gerçekleşecek. Açılış panelinin konusu 'Yeni Rota ve Gelecek' olarak belirlendi. Zirvede gayrimenkul sektörünün gündemine dair birçok konu ele alınacak. Zirvedeki ilk panelin konusu 'Yeni Rota ve Gelecek' olurken; panelde "Rota neden yeniden oluşturuluyor?, Dünyada ve Türkiye'de yeni normlar nelerdir?, Geleceğin yapı taşları nelerdir?, Pandeminin izlerinin finansal, toplumsal ve mimari etkileri neler oldu ve Türkiye dünyadan nasıl görülüyor?" başlıkları ele alınacak.Sunuculuğunu Jülide Ateş'in yapacağı zirvede, PwC Türkiye Yönetici Ortağı ve Sektör Lideri Ersun Bayraktaroğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşecek "Yeni Rota ve Gelecek" panelinin konuşmacıları İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, İstinye Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. A. Uğur Tanyeli ve Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır olacak. GYODER bu zirveyle ana vizyonu olan 4T prensibi ile; Tabiat, Toplum, Teknoloji ve Tasarım konularını sahiplenerek amacını ve farkını hem yaptıkları hem de söylemleriyle tüm sektör paydaşlarına iletmeyi amaçlıyor.